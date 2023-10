Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 6 al 10 novembre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 6 a venerdì 10 novembre 2023

Matteo vuole parlare a tutti i costi con Maria, ma Irene interviene per impedirglielo. Alfredo appare sempre più stanco e distratto e sembra nascondere qualcosa: Armando cerca di capire cosa gli stia succedendo, ma il giovane non si sbilancia. Agata, lavorando a stretto contatto con Roberto, ne è sempre più attratta. Per allontanare Vittorio da Matilde, Tancredi vuole comprare la Tessuti Colombo tramite un prestanome e Umberto si offre di aiutarlo. Ezio decide di fare un gesto eclatante per dimostrare a Gloria quanto sia importante per lui. Renato Mancino rinnova le sue minacce a Matteo e stavolta tira in ballo anche Maria per ricattarlo.

Ezio e Gloria annunciano che intendono risposarsi e chiedono a Vittorio e a Matilde di fare loro da testimoni. Irene incontra per caso un fascinoso sconosciuto, Leonardo Crespi, che non la lascia indifferente e intanto Alfredo pensa di organizzarle una serata speciale. Umberto propone il marito della Gramini come prestanome di Tancredi per l’acquisto della Tessuti Colombo e lui decide di incontrare Fiorenza. Marcello confida a Salvo di sentire la mancanza di Adelaide. Matteo chiede spiegazioni a Maria sul suo atteggiamento scostante e, proprio in un momento in cui la ragazza sembra essere molto confusa, dall’Australia, a sorpresa, ritorna Vito.

Il ritorno di Vito è una festa per l’intera famiglia Puglisi, che non aspetta altro che il matrimonio tra lui e Maria; Matteo, invece, incontra Lamantia al Paradiso e deve dissimulare la sua delusione. Flora inizia a soffrire il fatto di non essere sposata con Umberto, ma lui non raccoglie le varie battute che gli fa la compagna. Alfredo, messo alle strette da Armando, confessa il vero motivo della sua stanchezza e dei suoi ritardi. Tancredi rivela il suo piano alla Gramini, chiedendo riservatezza, e lei fa la sua offerta ai Colombo.

Ezio e Gloria informano Vittorio dell’offerta della Gramini per rilevare la Tessuti Colombo e non negano di essere interessati alla proposta. Vito cerca di capire cosa sia meglio fare per il suo futuro e ha parecchi dubbi sulle intenzioni di Maria. Flora decide di candidarsi per il ruolo di presidentessa del Circolo. Irene, emozionata per la cena al Circolo che le ha organizzato Alfredo, incontra di nuovo il fascinoso Leonardo Crespi. Matilde, pur comprendendo le loro ragioni, è molto delusa per l’interesse mostrato dai Colombo in merito alla proposta di Fiorenza, e si illude di avere Tancredi dalla sua parte.

E' il giorno del matrimonio tra Ezio e Gloria che, prima della cerimonia, comunicano a Vittorio un'importante decisione sul futuro della Tessuti Colombo. Di ritorno dalla Svizzera, Marcello racconta a Salvatore e ad Armando come è andata con Adelaide. Vito continua a non capire quale sia la cosa giusta da fare per scelta giusta con Maria: tornare in Australia o costruire il proprio futuro a Milano? Fiorenza scopre che Flora si è candidata per il titolo di presidentessa del Circolo. La festa di Ezio e Gloria è terminata e Vittorio, rimasto solo nella galleria del Paradiso, ripensa alla sera in cui lui e Matilde hanno ballato da soli.