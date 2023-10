Il paradiso delle signore 8, anticipazioni dal 9 al 13 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Il paradiso delle signore da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre 2023

Salvo ha visto il fidanzato di Elvira con i suoi occhi e capisce che non può competere con lui. Al Paradiso arriva un cliente sconosciuto, che Delia evita accuratamente di servire. Vittorio e Roberto devono correre subito ai ripari per qualche irregolarità che è spuntata nella contabilità. Marcello riconosce, seppur con un pizzico di gelosia, il buon gesto di Umberto nei confronti di Adelaide, mentre Guarnieri ha apprezzato l’aiuto di Flora che è riuscita a convincere Odile ad accettare la visita di Adelaide. La Contessa, al settimo cielo, annuncia la sua partenza per Ginevra, che potrebbe prolungarsi fino a data da destinarsi.

Delia confessa a Clara di conoscere il cliente che il giorno prima ha evitato di servire e le spiega cosa è successo veramente con quell’uomo. Maria viene a sapere da Vittorio che Vito non può tornare a Milano in tempi brevi. Salvo scopre che Matteo sta cercando lavoro e lo comunica a Marcello. Adelaide annuncia a Marcello che si trasferirà per un lungo periodo a Ginevra e lui ne resta turbato. Nel frattempo succede qualcosa di inaspettato tra Flora e la Contessa, che porta quest’ultima a prendere una decisione importante su Villa Guarnieri.

Ciro sospetta che ci siano problemi tra Maria e il fidanzato e inizia a indagare, mentre Vittorio, dopo la rinuncia di Vito, si prepara a cercare un nuovo contabile per il Paradiso. Anche Maria si rende conto di non poter far fronte da sola agli impegni assunti in Atelier e per il momento accetta l’aiuto di sua madre. Marcello offre un lavoro a Matteo come suo braccio destro, ma lui non prende nemmeno in considerazione la proposta. Intanto Adelaide ha preso una decisione dolorosa nei confronti di Marcello.

Elvira invita Irene a un’uscita a quattro con i rispettivi fidanzati, ma Alfredo si sente in difficoltà e decide di non dire nulla a Salvatore che, però, lo scopre nel peggiore dei modi. Marcello viene a sapere che Vittorio cerca un nuovo contabile e pensa a un piano che coinvolga Matteo. Flora ha deciso di accettare la proposta di Adelaide di trasferirsi a Villa Guarnieri con Umberto, il quale si presenta a sorpresa da Adelaide e le parla a cuore aperto dei suoi tormenti.

Adelaide annuncia a Vittorio che lascerà Milano e che nominerà una persona di fiducia che si occuperà delle sue quote Paradiso. Matteo si candida al ruolo di contabile al grande magazzino e, dopo aver sostenuto un ottimo colloquio di lavoro, può iniziare il periodo di prova. Alfredo cerca di scusarsi con Salvatore per non avergli detto della sua uscita a quattro con Irene, Elvira e Tullio. Intanto Salvo si ritrova da solo con Elvira e capisce che è ancora molto legato a lei. Adelaide convoca Umberto, Flora, Matilde , Tancredi e Marcello per dare a tutti un grande annuncio.