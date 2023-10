Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Matteo nuovo contabile del Paradiso!

Vito (Elia Tedesco) manca da Milano da ormai qualche mese e, nonostante gli sforzi di Vittorio (Alessandro Tersigni) e Roberto (Filippo Scarafia) di mandare avanti da soli Il Paradiso delle signore (la cui stabilità è già messa a dura prova dalla spietata concorrenza di Galleria Milano Moda), qualcosa non va. I due amici, infatti, dovranno correre subito ai ripari per qualche irregolarità che è spuntata nella contabilità.

Mentre succede tutto questo, una serie di fortunate coincidenze porterà Salvo (Emanuel Caserio) a scoprire che Matteo (Danilo D’Agostino) sta cercando lavoro e lo comunicherà a Marcello (Pietro Masotti), che nel frattempo verrà spinto da Adelaide (Vanessa Gravina) a fare di tutto per recuperare un rapporto con il fratello ritrovato.

Mentre Ciro (Massimo Cagnina) sospetterà che ci siano problemi tra Maria (Chiara Russo) e il fidanzato e inizierà a indagare, Vittorio si ritroverà davanti alla rinuncia di Vito di ritornare a lavorare al grande magazzino e sarà dunque pronto a cercare un nuovo contabile per il Paradiso. Che sia la volta buona per Portelli?

La risposta è sì: Barbieri, attorniato da persone che lo incoraggiano ad aiutare Matteo, proporrà a quest’ultimo di lavorare insieme a lui come suo braccio destro; Portelli però non prenderà nemmeno in considerazione la proposta e sarà lì che Marcello, venuto a conoscenza dell’esigenza di Vittorio, penserà a un piano che coinvolga Matteo.

Dunque il fratello di Barbieri si candiderà al ruolo di contabile al grande magazzino e, dopo aver sostenuto un ottimo colloquio di lavoro, potrà iniziare il periodo di prova!