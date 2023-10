Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: quante delusioni per Salvatore!

A Il paradiso delle signore, dopo aver visto Tullio – il fidanzato di Elvira (Clara Danese) – con i suoi occhi e aver capito che esiste davvero, Salvo (Emanuel Caserio) ha compreso che non può competere con lui ed è distrutto. Che il giovane barista abbia tirato troppo la corda con la sua bella e lei si sia davvero stancata?

La venere mora non attenderà a mettere il coltello nella piaga e inviterà Irene (Francesca Del Fa) a un’uscita a quattro con i rispettivi fidanzati, ma Alfredo (Gabriele Anagni) – sentendosi in difficoltà – deciderà di non dire nulla a Salvatore. Quest’ultimo lo scoprirà nel peggiore dei modi: sarà rottura tra i due amici?

Perico cercherà di scusarsi con l'amico per non avergli detto della sua uscita a quattro con Irene, Elvira e Tullio, ma Salvo lo perdonerà? Intanto il giovane barista siciliano si ritroverà da solo con Elvira e capirà che è ancora molto legato a lei: siamo sicuri che tra i due sia tutto finito?