Il paradiso delle signore 8 anticipazioni: Vittorio e Matilde di nuovo vicini grazie ai Colombo?

A Il paradiso delle signore, da quando Tancredi (Flavio Parenti) ha scavalcato la moglie Matilde (Chiara Baschetti) in una decisione che riguarda la sua vita, la Frigerio è molto risentita nei confronti del marito e allo stesso tempo è in cerca di una soluzione per aiutare Gloria (Lara Komar) ed Ezio (Massimo Poggio) a salvare la Tessuti Colombo. E se il piano di Tancredi per tenere la moglie accanto a sé non fosse poi così ben congegnato e Matilde trovasse un altro pretesto per fuggire dalla sua situazione matrimoniale apparentemente perfetta?

Mentre i coniugi Sant’Erasmo saranno in un momento delicato, Ezio per non creare problemi a Vittorio (Alessandro Tersigni) proporrà di dividere i destini della Tessuti Colombo da quelli del Paradiso, ma Conti non vorrà privare l’amico del suo sostegno. Cosa potrebbe fare Matilde a tale proposito?

È presto detto: la signora Frigerio tornerà sui suoi terreni dove sorge il vecchio mobilificio di famiglia, all’insaputa di Tancredi, e prenderà una decisione inaspettata: quale soluzione migliore se non quella affittare i suddetti terreni, dove sorgeva il vecchio mobilificio, proprio ai Colombo?

Dopo aver valutato la proposta della Frigerio, Ezio e Gloria prenderanno una decisione a riguardo. Intanto, coinvolti nell’affare Tessuti Colombo, Matilde e Vittorio si ritroveranno pericolosamente vicini: che non basti un intervento alla gamba per tenere unito un matrimonio basato sulla menzogna e costruiti su un castello di bugie che scricchiolano? Noi non vediamo l’ora di saperlo, e voi? Seguici su Instagram.