Il paradiso delle signore 8: Ezio e Gloria ritornano a Milano, ecco quando | Anticipazioni

Li abbiamo aspettati per mesi, ma finalmente il gran giorno è arrivato: durante l’episodio 31 del Paradiso delle Signore assisteremo al ritorno dei Colombo, sbarcati in America per riscoprirsi definitivamente coppia e per sentire la nostalgia del grande magazzino più chiacchierato d’Italia, tanto da avere voglia di tornare prima possibile!

Lunedì 23 ottobre sarà il giorno dell’arrivo di Ezio (Massimo Poggio) e Gloria (Lara Komar): per l’occasione Irene (Francesca Del Fa), Clara (Elvira Camarrone) e Maria (Chiara Russo) si interrogheranno sui motivi di questo ritorno improvviso.

Ma perché dunque i due coniugi – finalmente di nuovo famiglia al completo, felici di aver raggiunto l’adorata figlia Stefania (Grace Ambrose) e lontani da vecchie dinamiche milanesi sbagliate e dolorose – avrebbero avuto bisogno di rientrare nella capitale del boom economico italiano degli anni ‘60?

Ciò che sappiamo è che la Tessuti Colombo, lasciata fiorente e in buone mani, sarà in difficoltà, ma intanto tutto il Paradiso accoglierà con grande affetto Ezio e Gloria, che si prepareranno ad affrontare con Vittorio (Alessandro Tersigni) il problema che li ha riportati in Italia.

Come finirà la vicenda? Siamo sicuri che i Colombo siano gli unici coinvolti in questa storia o il loro ritorno non è per nulla casuale? Quel che è certo è che noi di Ezio e Gloria sentivamo una fortissima mancanza e – a giudicare dall’attesa del pubblico – siamo sicuri che il loro sarà un graditissimo ritorno, a prescindere dal motivo! Seguici su Instagram.