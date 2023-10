Il paradiso delle signore 8: Maria e Matteo si baciano (e questa volta non è un caso!) | Anticipazioni

Da quando Vito (Elia Tedesco) è in Australia e nella vita di Maria (Chiara Russo) è entrato Matteo (Danilo D’Agostino), la stilista del Paradiso delle signore è visibilmente turbata dalla presenza del giovane contabile e, se da un lato è sicuramente mossa da un intento solidale nei confronti di Portelli, dall’altro ne è affascinata.

Ma il nostro contabile in questo momento ha altri pensieri e, temendo che Renato Mancino possa presentarsi dalla madre in ospedale, deciderà di sorvegliarla.

Mancino tornerà però a minacciare Matteo, che questa volta subirà una vera e propria aggressione con conseguenze pesanti; questo avverrà sotto gli occhi della Puglisi, che correrà in soccorso del giovane Portelli e, mossa da un forte spirito umanitario, deciderà di nasconderlo a “casa ragazze”!

Ma come fare in un palazzo dove tutti si conoscono e dove la stilista è circondata dalla sua famiglia? Irene (Francesca Del Fa) e Clara (Elvira Camarrone) scopriranno che Maria sta ospitando a casa loro Matteo, rimasto ferito dopo l’aggressione, e non saranno molto d’accordo, mentre la stilista con i genitori rischierà molto di più: Ciro (Massimo Cagnina) e Concetta (Gioia Spaziani) infatti si presenteranno a casa delle ragazze, mettendo in difficoltà Maria, che sta accudendo Matteo di nascosto.

Come finirà? Matteo comincerà a riprendersi e deciderà di lasciare la casa di Maria per non metterla in difficoltà, ma quando starà per uscire succederà qualcosa di inaspettato! Avete capito bene: venerdì 3 novembre i due si baceranno! Cosa accadrà?