Il paradiso delle signore 8: torna Marta Guarnieri (Gloria Radulescu)?

Se anche a voi era rimasto l’amaro in bocca per la fine della “storia delle storie”, quella tra Vittorio (Alessandro Tersigni) e Marta (Gloria Radulescu), le vostre preghiere potrebbero essere state ascoltate! Da alcune indiscrezioni pare infatti che la piccola di Villa Guarnieri cresciuta a pane, grazia, talento e testardaggine sarà di ritorno a Milano e a Il paradiso delle signore.

Cosa lo fa pensare? Prima di tutto, una story comparsa sui social nelle ultime ore, che inquadra un copione contenente un dialogo che vede intervenire il personaggio di Marta con battute che toccano Vittorio e Tancredi: difficile pensare a un’omonimia. Poi, diverse sibilline dichiarazioni di alcuni attori sul ritorno di personaggi dal passato. Infine e soprattutto, la sinossi diffusa dalla stessa RAI in occasione dei palinsesti che recitava: “Riuscirà Vittorio a salvare, ancora una volta, la sua creatura e conquistare al tempo stesso l’unica donna che, dopo Marta, ha avuto la forza e il coraggio di amare? La risposta potrebbe non essere così scontata e riservare un clamoroso colpo di scena“.

Menzionare il nome di Marta, uscita di scena ormai da ben due stagioni, e annunciare un’evoluzione non scontata nel rapporto con Matilde aveva già insospettito più di qualche spettatore…

Ma dove eravamo rimasti? Marta, in seguito alla notizia di non potere avere figli e dopo un’esperienza temporanea in America dove era stata per aggiornarsi in campo lavorativo e dove aveva conosciuto Dante (Luca Bastianello), aveva provato a tenere in piedi il matrimonio con Conti di ritorno dagli Stati Uniti ma, alla fine di due stagioni fa, il bisogno di affermarsi nel campo della fotografia e il nascente sentimento per Romagnoli avevano avuto la meglio.

A quel punto, di comune accordo col marito, Marta aveva lasciato nuovamente l’Italia per raggiungere il nuovo continente e dopo alcuni mesi la storia dei due coniugi era stata definitivamente chiusa con un appuntamento a Parigi e una richiesta di annullamento delle nozze.

Oggi Vittorio sembra innamorato del suo lavoro e di Matilde (Chiara Baschetti), che nonostante potrebbe richiamare a sé mostrandole prove schiaccianti contro il marito Tancredi (Flavio Parenti), continua ad amare a distanza senza interferire con la sua vita matrimoniale.

E se finalmente uscisse fuori la verità sul Conte di Sant'Erasmo e Vittorio e Matilde riuscissero a dichiararsi, cosa succederebbe se poi però tornasse Marta per rimettere tutto in discussione? E se la piccola Guarnieri rientrasse a Milano pentita di aver lasciato il marito ma lo trovasse ormai innamorato di un'altra donna? La pulce nell'orecchio ormai ce l'hanno messa, non rimane che guardare insieme i futuri episodi del Paradiso delle Signore per fugare tutti i nostri dubbi!