Il Paradiso delle Signore celebra l’apertura della metropolitana a Milano! | Anticipazioni

Gli anni ‘60 sono stati un vero e proprio periodo d’oro per tutto lo stivale e Milano è stata una città all’avanguardia per tanti fattori; era l’epoca in cui anche gli imprenditori, presi dall’entusiasmo per il cambiamento e dalla curiosità e le aspettative nei confronti del progresso, investivano negli eventi di dominio pubblico anche per trarne un beneficio economico, o quanto meno a scopo pubblicitario per la propria realtà imprenditoriale.

È proprio il caso di Vittorio (Alessandro Tersigni), che di queste occasioni non se ne lascia scappare una! Il Paradiso delle Signore al completo, infatti, si preparerà a celebrare l’apertura della Metropolitana a Milano e lo farà con varie iniziative che coinvolgeranno sia lo staff e sia la clientela. Dobbiamo dunque prepararci a vedere le veneri vestite da macchiniste? O forse troveremo un enorme mind the gap in vetrina con tanto di abbigliamento comodo e pratico per chi prenderà questo nuovo mezzo velocissimo capace di attraversare la città in pochi minuti? Che sia la volta buona per rispolverare i pantaloni da donna che tanto ci erano piaciuti?

In particolare Roberto (Filippo Scarafia) lavorerà fianco a fianco con Agata (Silvia Bruno), già cotta di lui, mentre Elvira (Clara Danese), su richiesta dello stesso Roberto e seppur con un po’ di imbarazzo, deciderà di aiutare Salvo (Emanuel Caserio) in Caffetteria a preparare dei dolci particolari.

E se tutto questo fermento fosse arrivato per guastare le feste a qualcuno? Pare infatti che Tullio arriverà a sorpresa e troverà la venere e il barista insieme: che la farina e lo zucchero possano portare a un ritorno di fiamma?