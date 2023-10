La Promessa anticipazioni: Cruz vuole licenziare Jana!

Pericolo di licenziamento per Jana Exposito (Ana Garces) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. La dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) approfitterà infatti di un suo malessere fisico per cercare di allontanarla dalla tenuta, ma non tutto andrà come la “cattivona” della telenovela spera…

La Promessa, news: ecco perché Jana sta male

Come abbiamo potuto anticiparvi nei nostri post precedenti, tutto partirà quando Jimena de los Infantes (Paula Losada) deciderà di vendicarsi di Jana, colpevole di aver aiutato Catalina (Carmen Asecas) a costruire un nuovo aereo per il marito Manuel de Lujan (Arturo Sancho). Jimena chiederà dunque a Jana di raggiungere per qualche giorno la tenuta dei genitori Josè Luis (Andres Blanco) e Mercedes (Laura Barba), asserendo che hanno bisogno di una domestica in più per far fronte alla visita di un importante ospite.

Ovviamente, Jana non avrà altra scelta se non quella di eseguire l’ordine della moglie di Manuel, ma al suo ritorno a La Promessa sarà stanca e debilitata perché, nei pochi giorni di lavoro dagli Infantes, sarà stata costretta a lavorare nei campi e sotto il solo per tantissime ore, ricevendo in cambio soltanto poca acqua e qualche tozzo di pane. Una condizione piuttosto debilitante che porterà Jana a svenire tra le braccia di Manuel, con tutti i suoi colleghi che – capeggiati dai novelli sposi Gregorio Castillo (Bruno Lastra) e Pia Adarre (Maria Castro) – si preoccuperanno di aiutarla.

La Promessa, spoiler: Cruz vuole licenziare Jana

Tuttavia, Jana avrà anche una nemica con cui fare i conti, non affatto disponibile ad aiutarla, ossia la solita Petra Arcos (Marga Martinez). Quest’ultima spiffererà tutto quanto a Cruz che, dopo aver compreso che ormai l’inserviente non lavora da diversi giorni, darà a Gregorio un ordine ben specifico: licenziare Jana se non ritornerà alle sue mansioni il mattino successivo, insinuando che il suo malessere sia soltanto una messinscena.

Dato che avrà le mani legate, poiché avrà paura di essere licenziato, Gregorio dirà a Cruz che licenzierà Jana qualora non fosse in condizioni di lavorare; un ultimatum, quello della Ezquerdo, che non farà piacere a Pia, tant’è che si metterà d’accordo con gli altri dipendenti affinché coprano Jana, facendo pensare a Petra che sia effettivamente tornata a servizio.

La Promessa, trame: Manuel discute nuovamente con Jimena

Una controffensiva che sembrerà riuscire alla perfezione, dato che Teresa (Andrea del Rio) e Maria (Sara Molina) convinceranno Petra del fatto che sia stata Jana a stirare gli asciugamani per i signori il mattino successivo. Il tutto con buona pace della Exposito, che scoprirà del piano soltanto a fatto compiuto, ossia quando Petra si presenterà da lei per verificare come procede la stiratura.

Comunque sia, quanto successo a Jana procurerà una nuova frattura nel matrimonio già traballante tra Manuel e Jimena. Dopo aver ascoltato le rimostranze di Catalina, certa del fatto che Jimena si sia voluta vendicare di Jana per la costruzione del nuovo aereo, il marchesino non esiterà infatti ad attaccare la consorte per accusarla di aver procurato il malore a Jana, convincendo i suoi genitori a trattarla al pari di una schiava. Preludio ad un nuovo e aspro litigio tra gli “sposini”… Seguici su Instagram.