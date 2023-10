La promessa, anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate La promessa da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2023

Lorenzo torna a battere cassa a muso duro. I marchesi prendono tempo per far aprire il testamento ma il gioco è scoperto. Curro è teso con il patrigno. Mauro consola Teresa che medita sugli sbagli che cambiano la vita, ma lui non rinnega il loro rapporto concluso.

Jana ristruttura l’aeroplano di Manuel perché possa scegliere se volare o meno. Jimena inizia i preparativi del matrimonio che vogliono “campestre” e si accorda con Cruz e Mercedes sulla spartizione della scelta degli invitati.

Alonso si vendica con Cruz chiedendole di ringraziare Lope, Simona e Candela per avere smascherato la minaccia del falso prete Camillo. Romulo va da Gregorio a chiedere il perché di tanto odio. Gregorio gli rivela di suo fratello, Mateo Castillo, e con astio lo accusa di averlo ucciso!