Tempesta d’amore, anticipazioni dal 15 al 21 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 15 a sabato 21 ottobre 2023

Al Fürstenhof si verifica una serie di furti che preoccupa sempre più i Saalfeld. Dal momento che il colpevole non salta fuori, Werner inizia a sospettare di Carolin a causa del suo passato criminale e ne parla con Rosalie.

Josie rivela felice a Shirin che Paul ha deciso di confessare a Constanze tutta la verità. Nel frattempo Henning e Paul sono in ospedale al capezzale di Constanze, che rischia di rimanere paralizzata. A quel punto Lindbergh prende una decisione sofferta…

André è a pezzi per la rottura con Bettina e ciò si riflette anche sul suo lavoro in cucina…

Rosalie parla a Michael dei sospetti su Carolin, mettendolo in una situazione difficile: benché convinto dell’innocenza della ragazza, il medico preferisce non immischiarsi a causa dei suoi sentimenti nei suoi confronti.

Josie è sconvolta dalla decisione di Paul e implora quest’ultimo di ripensarci. Dopo aver parlato con Erik, però, la ragazza si rende conto di non poter cambiare la realtà delle cose…

André e Rosalie decidono di mettere Carolin alla prova per capire se è lei la ladra, ma la Lamprecht capisce le loro intenzioni e li affronta. A quel punto Michael prova a mediare, finendo per avvicinarsi pericolosamente alla sua amata…

Christoph accusa Vanessa di aver rubato un portafoglio e la licenzia in tronco. Quando Alfons affronta l’albergatore, quest’ultimo gli spiega di aver usato la ragazza come esca per attirare il vero ladro in una trappola.

Hildegard prova a motivare André inventandosi la storia di un cappello magico in grado di donare a chi lo indossa un’incredibile creatività in cucina. Lo chef inizialmente è scettico, ma poi decide di provare… Seguici su Instagram.