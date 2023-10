Tempesta d’amore, anticipazioni dall’8 al 14 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 8 a sabato 14 ottobre 2023

L’intervista di Yvonne porta alla pubblicazione di un articolo che mette i Saalfeld in pessima luce. Gli albergatori si mettono dunque alla ricerca del misterioso informatore…

Christoph inizia lentamente a riprendersi dopo l’attentato di Ariane. Con sua grande sorpresa, però, si rende conto di non riuscire più a riconoscere i numeri! E ora?

Werner sospetta che possa essere stato Alfons a parlare coi giornalisti. Profondamente offeso per l’insinuazione, il concierge rischia di far saltare una festa in suo onore…

Temendo una punizione esemplare, Yvonne si confida con Josie e implora quest’ultima di coprirla. Peccato solo che poco dopo Paul chieda alla sua amata di aiutarlo a trovare il colpevole dello scandalo…

Michael è determinato a concentrarsi sulla sua relazione con Rosalie e organizza dunque una serata romantica con quest’ultima. Le cose, però, non vanno come previsto…

I medici diagnosticano a Christoph una forma temporanea di acalculia. Poco dopo l’albergatore scopre che Ariane ha effettuato un bonifico, ma non riesce a valutarne l’entità…

Josie confessa a Paul di avergli mentito riguardo ad Yvonne, deludendolo profondamente. Ciononostante, l’uomo è determinato a stare insieme a lei. Nel frattempo Constanze si fa bella per il fidanzato, ma finisce per compiere un gesto avventato…

Erik riceve una lettera in cui Ariane implora il suo perdono e lo prega di fargli visita in carcere. Vogt è inizialmente intenzionato a non assecondare la sua ex, ma poi Werner lo convince a recarsi in prigione nella speranza di scoprire qualcosa sulla misteriosa transazione bancaria effettuata dalla dark lady…