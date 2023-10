Tempesta d’amore: Ariane chiede perdono a Erik e gli fa una richiesta… | Anticipazioni italiane

Un nuovo colpo di scena è in arrivo da Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Benché ormai da giorni rinchiusa in carcere, nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady tornerà infatti a far parlare di sé… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: la storia di Ariane

Negli ultimi mesi Ariane ha combattuto da sola contro tutti. Non è però sempre stato così. Come ben sappiamo, per parecchio tempo la perfida dark lady ha infatti avuto un compagno con cui ha formato una squadra che sembrava inarrestabile.

Stiamo ovviamente parlando di Erik Vogt (Sven Waasner). Entrato in scena come personaggio estremamente negativo – tanto da essere il principale antagonista nella storia d’amore tra Florian (Arne Löber) e Maja (Christina Arends) – l’uomo ha poi avuto una svolta positiva, grazie prima al fratello e poi alla figlia Josie (Lena Conzendorf).

E così – complice l’inaspettato amore della Kalenberg per Robert (Lorenzo Patané) – Erik e Ariane hanno preso strade separate. Ma sarà davvero per sempre?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane scrive a Erik

Come sappiamo, qualche giorno fa Ariane è stata finalmente smascherata grazie ad una trappola di Christoph (Dieter Bach). Arrestata dalla polizia per i suoi efferati crimini. La donna è stata subito condotta in carcere, dove sta attendendo l’inizio del processo. Una situazione che la farà crollare…

Dopo un duro interrogatorio, la Kalenberg avrà infatti una crisi nervosa che la porterà a ripensare alla sua vita e, in particolare, al suo rapporto con Erik. Sarà così che – rendendosi conto di quanto quest’ultimo l’abbia amata – la donna deciderà di scrivere una lettera al suo ex…

Inutile dire che Vogt resterà sconvolto nel ricevere una missiva dal carcere, ma il suo stupore aumenterà ulteriormente quando ne leggerà il contenuto: Ariane implora il suo perdono e lo prega di farle visita in carcere!

L'uomo accetterà? E, soprattutto, le intenzioni della Kalenberg saranno sincere o si tratterà dell'ennesima trappola?