Tempesta d’amore: Ariane propone un patto a Erik! E lui… | Anticipazioni italiane

Nuovi colpi di scena sono in arrivo da Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady riuscirà infatti ad attirare in carcere Erik Vogt (Sven Waasner) per proporgli un accordo davvero inaspettato… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane scrive a Erik

Dopo due anni passati a seminare odio e terrore in quel del Fürstenhof, da qualche settimana per Ariane si sono finalmente aperte le porte del carcere. Ma la crudele dark lady si sarà davvero pentita?

Per quanto possa sembrare impossibile, sembrerà davvero così! In un momento di apparente debolezza, la Kalenberg scriverà infatti ad Erik una lettera in cui implorerà il perdono del suo ex compagno, pregandolo di farle visita in carcere.

Come prevedibile, l’uomo non crederà affatto al cambiamento dell’ex complice e getterà la lettera nella spazzatura, dove verrà poco dopo trovata da Werner (Dirk Galuba). E, a sorpresa, quest’ultimo reagirà in modo molto diverso da Vogt!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane propone un accordo a Erik

L’anziano albergatore pregherà infatti Erik di assecondare la dark lady e farle visita in carcere, nella speranza di scoprire cosa la donna abbia in mente. Saalfeld scoprirà infatti che la Kalenberg ha da poco cambiato la destinazione dei profitti delle sue azioni del Fürstenhof, spostandola dal proprio conto corrente ad una misteriosa società svizzera.

Benché titubante, alla fine Vogt asseconderà le richieste di Werner e si presenterà dunque in prigione da Ariane. Quando quest’ultima proverà a convincerlo di essere cambiata, però, Erik si dimostrerà irremovibile e le rivelerà l’unico motivo della sua visita: scoprire la verità sul suo misterioso bonifico!

Il risultato? Benché delusa, Ariane dimostrerà ancora una volta di essere pronta ad ogni situazione e farà a Erik una proposta inaspettata: è disposta a rivelargli il suo piano, se lui in cambio le farà un favore. Di cosa si tratterà? E, soprattutto, Erik scenderà davvero a patti con la sua ex?