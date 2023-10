Tempesta d’amore: Ariane spara a Christoph e viene arrestata!!! | Anticipazioni italiane

Il regno di terrore di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) potrebbe essere finalmente giunto alla fine! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la dark lady del Fürstenhof verrà infatti finalmente smascherata e arrestata… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane cade in trappola

Da ormai oltre due anni Ariane sta ordendo un intrigo dietro l’altro con l’obiettivo di distruggere il Fürstenhof e rovinare la vita a Christoph (Dieter Bach). Se fino ad ora la dark lady è sempre riuscita a farla franca, però, ora la situazione sta per cambiare…

Come sappiamo, grazie all’aiuto di Max (Stefan Hartmann) i Saalfeld hanno scoperto che la Kalenberg ha piazzato una bomba nel loro amato hotel, ritrovando così tra le mani un’arma potentissima per smascherare finalmente la loro arcinemica.

È stato così che gli albergatori hanno unito le forze con la polizia per tendere una trappola ad Ariane. Trappola che ha funzionato a metà! Se la donna si è infatti accorta della presenza delle forze dell’ordine, non rinuncerà però a tendere un agguato a Christoph…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane viene arrestata

Trovatasi da sola nel bosco contro il suo nemico mortale, la Kalenberg si preparerà ad uccidere quest’ultimo, ma prima gli rivelerà tutti i suoi crimini, incluso l’omicidio della madre. A sua insaputa, però, Saalfeld sarà in collegamento telefonico con la polizia…

Sarà così che il commissario Meyser (Christoph Krix) e Werner (Dirk Galuba) non solo ascolteranno in diretta la confessione della dark lady, ma assisteranno anche impotenti al momento in cui la donna sparerà a Christoph!

Ignara di tutto ciò, pochi minuti dopo Ariane farà ritorno al Fürstenhof, dove verrà immediatamente arrestata. E a quel punto per lei sembrerà essere davvero la fine…