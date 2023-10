Tempesta d’amore: Carolin inizia a lavorare con Michael! E lui… | Anticipazioni italiane

Più cerca di allontanarsi da lei, più la vita sembra fare di tutto per spingerlo tra le braccia di Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß). Ecco infatti cosa accadrà a Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Michael bacia Carolin

Fino a qualche settimana fa Michael non avrebbe mai potuto immaginare di ritrovarsi invischiato in un pericolosissimo triangolo. Benché innamorato della sua Rosalie (Natalie Alison), il medico ha infatti perso la testa per il suo amore di gioventù: Carolin.

Da allora l’uomo sta provando in tutti i modi a reprimere i suoi sentimenti, ma i suoi sforzi sono stati fino ad ora vani: non solo non è riuscito a dimenticare la Lamprecht, ma l’ha addirittura baciata! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Carolin inizia a lavorare in ospedale

Determinata a non intromettersi nel rapporto tra Michael e Rosalie – nonché a salvaguardare la proprio amicizia con quest’ultima – dopo l’incidente del bacio Carolin ha deciso di prendere le distanze dal suo vecchio amico, provando a evitarlo. Il destino, però, vorrà altrimenti!

Tra pochi giorni la Lamprecht scoprirà infatti di dover saldare il proprio debito con la giustizia con delle ore di lavoro socialmente utile. E – ironia del destino – le verrà assegnato un incarico di assistente in ospedale, lavorando a stretto contatto con Michael!

Riuscirà quest'ultimo a controllare i propri sentimenti? Possiamo già anticiparvi che la risposta è "no"…