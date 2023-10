Tempesta d’amore: Christoph perdona Yvonne (ma a una condizione!) | Anticipazioni italiane

Con fascino e simpatia è sempre riuscita a cavarsela in ogni situazione. Questa volta, però, sarà un’altra dote a salvarla! Ecco infatti cosa accadrà a Yvonne Klee (Tanja Lanäus) nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne confessa la verità a Christoph

È bella, affascinante ed intelligente… ma anche impulsiva e, a volte, persino ingenua! Sono state proprio queste ultime sue caratteristiche a portare Yvonne a commettere un grave errore, rilasciando un’intervista che ha messo in cattiva luce il Fürstenhof, rischiando di far andare in bancarotta i Saalfeld.

Terrorizzata all’idea delle conseguenze, la donna si è confidata con la figlia Josie (Lena Conzendorf), a cui ha chiesto aiuto. Dopo aver dovuto mentire anche a Paul per proteggerla, però, la giovane Klee convincerà la madre a confessare tutta la verità a Christoph (Dieter Bach). E ora?

Ebbene, come prevedibile l’albergatore si infurierà nello scoprire che la misteriosa “talpa” altri non è che la sua compagna e caccerà quest’ultima in malo modo dalla propria stanza. Ciò che la Klee ignora, però, è che Saalfeld ha problemi ben più gravi che lo stanno tormentando…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph fa un accordo con Yvonne

Come sappiamo, l’uomo ha infatti da poco scoperto di soffrire di acalculia come conseguenza dell’attentato da lui subito: un problema non da poco per un uomo d’affari che deve lavorare coi numeri tutti giorni!

Temendo di perdere il lavoro nonché il rispetto degli altri comproprietari, Christoph deciderà dunque di non fare parola con nessuno della sua diagnosi, a parte una persona: Yvonne!

Ben sapendo di tenere in scacco quest'ultima, Saalfeld le proporrà infatti un accordo: la donna non perderà il lavoro nonostante la sua "soffiata" alla stampa, se in cambio lo aiuterà segretamente con i numeri. Il suo piano funzionerà?