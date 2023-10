Tempesta d’amore: Christoph sopravvive! Ma la diagnosi è terribile… | Anticipazioni italiane

Un nuovo dramma sta per colpire Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore pagherà infatti un prezzo altissimo per aver smascherato Ariane Kalenberg (Viola Wedekind)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Ariane spara a Christoph

Due anni fa Ariane entrò nella sua vita… e da allora per Christoph nulla è stato come prima! Inizialmente innamoratosi della bellissima donna, l’albergatore ha presto scoperto che quest’ultima lo ha avvicinato unicamente per distruggergli la vita.

È stato l’inizio di una durissima guerra che ha portato dolore e sofferenza a entrambi, senza mai riuscire realmente a concludersi con un vincitore… almeno fino ad ora! Tra pochissimo, infatti, l’albergatore riuscirà finalmente a smascherare la sua nemica giurata, facendo in modo che la polizia ascolti in diretta la sua confessione. Un successo per cui pagherà però un prezzo altissimo!

Ignara del fatto che le forze dell’ordine la stiano ascoltando a distanza, Ariane sparerà infatti a sangue freddo a Christoph, lasciandolo poi agonizzante nel bosco. E così, quando poco dopo la donna rientrerà al Fürstenhof, per lei scatterà immediatamente l’arresto! E Christoph?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Christoph soffre di acalculia

Gravissimo, l’uomo verrà portato immediatamente in ospedale, dove i medici riusciranno in extremis a salvargli la vita. Purtroppo per lui, però, l’attentato da lui subito lascerà dei segni…

Poco dopo aver ripreso conoscenza e aver appreso dell’arresto della sua nemica giurata, Christoph inizierà infatti a rendersi conto di non riuscire più a riconoscere i numeri: un problema medico definito acalculia!

Ebbene, inizialmente l'uomo penserà di essere ancora confuso a causa del grave trauma subito, ma ben presto sarà chiaro che il suo non è affatto un problema momentaneo. E a quel punto l'imprenditore capirà di rischiare di perdere ancora una volta tutto: come può infatti dirigere un hotel o fare affari senza riuscire a comprendere valori numerici?