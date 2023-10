Tempesta d’amore: Constanze sogna il matrimonio… e Paul decide di lasciarla! | Anticipazioni italiane

Un amaro destino attende Constanze von Thalheim (Sophia Schiller). Proprio quando i suoi sogni sembreranno realizzarsi, la bella avvocatessa rischierà infatti di perdere la persona per lei più importante… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze migliora

Da quando si è innamorato di Josie (Lena Conzendorf), Paul (Sandro Kirtzel) non attende altro che il momento in cui potrà essere ufficialmente insieme a lei. Per farlo, però, deve prima lasciare la sua attuale fidanzata: Constanze. Un’impresa tutt’altro che semplice…

Complice il gravissimo incidente di cui la von Thalheim è rimasta vittima, Lindbergh si è infatti visto costretto a rimandare il momento della verità, causando una profonda sofferenza sia a Josie che a se stesso. Le cose, però, stanno per cambiare…

Nei prossimi giorni, infatti, Constanze inizierà a migliorare a tal punto che i medici si diranno ottimisti: potrà iniziare ad alzarsi dal letto! Inutile dire che si tratterà di una notizia stupenda per la ragazza, che nel frattempo è sempre più convinta di diventare presto la moglie del “suo” Paul, tanto da sognare a occhi aperti il loro matrimonio.

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul decide di lasciare Constanze

Ebbene, purtroppo per lei, la notizia del suo miglioramento susciterà tutt’altra reazione in Lindbergh. Quest’ultimo vi vedrà infatti la possibilità di chiudere finalmente la sua relazione con la fidanzata senza troppi sensi di colpa!

E così, mentre Constanze si preparerà già ad una nuova vita felice al suo fianco, Paul prometterà a Josie di comunicare alla von Thalheim il giorno stesso di volerla lasciare. Come andrà a finire questo appassionante triangolo?