Tempesta d’amore: Josie mente a Paul e gli spezza il cuore! | Anticipazioni italiane

Una nuova difficilissima scelta è in arrivo Josie Klee (Lena Conzendorf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella protagonista si troverà infatti a dover scegliere tra la lealtà nei confronti dell’uomo che ama e quella verso la sua stessa famiglia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne rovina il Fürstenhof

Sono tempi difficili per il Fürstenhof! Poco dopo lo sciopero del personale e l’attentato (fortunatamente sventato) della perfida Ariane Kalenberg (Viola Wedekind), l’hotel a cinque stelle sta infatti affrontando una nuova crisi.

Poco dopo l’arresto della dark lady, verrà infatti pubblicato un articolo che metterà in pessima luce i Saalfeld, accusandoli di aver messo in pericolo la vita di ospiti e dipendenti pur di tendere una trappola ad Ariane.

Inutile dire che lo scandalo esploderà immediatamente con gravissime ripercussioni sui conti dell’hotel a causa delle numerose cancellazioni da parte di clienti facoltosi. E a quel punto i Saalfeld daranno la caccia alla misteriosa “talpa” che ha dato la notizia ai giornalisti…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Josie mente a Paul

Come sappiamo, la “ricercata” altri non è che Yvonne Klee (Tanja Lanäus), madre di Josie nonché compagna di Christoph (Dieter Bach). Avvicinata da un giornalista, la donna si è infatti lasciata andare a dichiarazioni quantomeno incaute, senza pensare alle conseguenze.

Ebbene, quando Yvonne scoprirà da Constanze (Sophia Schiller) le possibili conseguenze penali delle sue azioni, andrà nel panico e si confiderà con Josie, pregandola di aiutarla. E così, quando poco dopo Paul (Sandro Kirtzel) chiederà alla ragazza se sappia chi sia il responsabile, lei sarà costretta a mentirgli.

Il risultato? Paul non ci metterà molto a capire che la sua amata lo ha ingannato e ne resterà profondamente deluso: Josie è l’unica persona di cui si è sempre fidato ciecamente, eppure lei ha tradito la sua fiducia! Riuscirà la giovane protagonista a farsi perdonare? Seguici su Instagram.