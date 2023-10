Tempesta d’amore: Max prova a salvare Vanessa, ma resta intrappolato! | Anticipazioni italiane

Un vero e proprio incubo attende una delle coppie più amate di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap, Max Richter (Stefan Hartmann) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspar) saranno infatti loro malgrado protagonisti di una grave disavventura… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa ha un incidente

Dopo aver superato mille ostacoli per realizzare il suo sogno di una famiglia insieme a Max, per Vanessa le cose sembravano finalmente in discesa… almeno fino ad ora! Proprio quando il peggio pareva ormai alle spalle, la bella nipote di Alfons (Sepp Schauer) avrà infatti un grave incidente…

Come vi abbiamo anticipato, durante una passeggiata nel bosco la ragazza cadrà infatti in una voragine nel terreno, da cui non riuscirà a liberarsi nonostante i suoi sforzi. E, con il passare del tempo, per lei la situazione diventerà sempre più critica…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Max prova a salvare Vanessa

Inutile dire che la scomparsa della ragazza non passerà inosservata… specialmente per Max! Grazie al profondo legame con la fidanzata, il fitness trainer intuirà infatti che quest’ultima è in pericolo e si metterà alla sua ricerca.

Ebbene, fortunatamente il giovane Richter avrà successo e riuscirà a localizzare la sua amata Vanessaq. Quando proverà ad aiutarla ad uscire dalla voragine, però, Max finirà per scivolare lui stesso dentro la buca, rimanendovi intrappolato! E a quel punto i due fidanzati inizieranno a temere il peggio… Riusciranno a liberarsi prima che sia troppo tardi? Seguici su Instagram.