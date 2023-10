Tempesta d’amore: misteriosi furti al Fürstenhof! E i sospetti cadono su… | Anticipazioni italiane

Non sembra proprio esserci pace per il Fürstenhof! Dopo le recenti crisi affrontate tra scioperi, attentati e campagne diffamatorie, l’hotel a cinque stelle attraverserà infatti un nuovo periodo da incubo a causa di un misterioso ladro… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: il Fürstenhof in crisi

In questi quasi vent’anni di Tempesta d’amore, il Fürstenhof è stato spesso teatro di crimini ed eventi nefasti. Mai come ora, però, le crisi sono state così ravvicinate!

Nel corso delle ultime settimane, i Saalfeld hanno infatti dovuto affrontare lo sciopero di tutto il personale, seguito dal crudele attentato di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) (fortunatamente poi sventato in extremis) e infine la pessima pubblicità causata da un articolo scandalistico.

Inutile dire che le casse dell’hotel risentiranno notevolmente di questi continui scandali: dopotutto, gli abbienti clienti dell’albergo pagano per riposarsi, non per vivere avventure drammatiche o – peggio – rischiare la vita! E, purtroppo, le cose non miglioreranno…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: un ladro al Fürstenhof

Proprio quando le acque sembreranno finalmente tornare a calmarsi dopo la tempesta causata involontariamente da Yvonne (Tanja Lanäus), al Fürstenhof inizieranno infatti a verificarsi una serie impressionante di furti che manderanno i Saalfeld nel panico.

Temendo un nuovo scandalo, gli albergatori si metteranno dunque alla ricerca del misterioso ladro ed i sospetti cadranno ben presto su un’anziana ospite dell’hotel. Purtroppo, però, quella pista verrà presto abbandonata per seguirne un’altra, molto meno fantasiosa…

Eh sì, perché al Fürstenhof lavora una persona con la fedina penale tutt'altra che immacolata: Carolin Lamprecht (Katrin Anne Heß)! E così quest'ultima si ritroverà a vivere un nuovo incubo proprio quando sperava di essersi lasciata il suo difficile passato alle spalle…