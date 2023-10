Tempesta d’amore: Paul rinuncia a Josie per pietà verso Constanze! E lei… | Anticipazioni italiane

Un incredibile colpo di scena sta per sconvolgere il triangolo al centro della diciottesima stagione di Tempesta d’amore! Nelle prossime puntate italiane della soap un evento drammatico porterà infatti il protagonista maschile Paul Lindbergh (Sandro Kirtzel) a rinunciare al suo grande amore… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Constanze rischia la paralisi

Da ormai alcune settimane Paul ha capito di essere innamorato di Josie (Lena Conzendorf) e di voler stare insieme a lei. Prima, però, vuole attendere che la fidanzata Constanze (Sophia Schiller) si riprenda dalle conseguenze del suo grave incidente automobilistico. Un momento che si allontanerà sempre di più…

Proprio quando la von Thalheim sembrerà ormai finalmente sulla via della guarigione e Lindbergh si preparerà dunque a lasciarla, la ragazza cadrà infatti rovinosamente dal letto, aggravando la propria situazione al punto che i medici temeranno una paralisi permanente!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Paul decide di restare con Constanze

Inutile dire che la diagnosi sarà uno shock non solo per Constanze – che avrà un crollo emotivo – ma anche per i suoi cari! Henning (Matthias Zera) e Paul saranno infatti preoccupatissimi per la ragazza e faranno il possibile per starle vicini.

Ebbene, sarà proprio in questo frangente che Lindbergh si renderà conto di non poter anteporre il proprio egoismo al dramma che sta vivendo la sua compagna. E così, seppur con il cuore a pezzi, comunicherà a Josie che il loro amore non ha futuro, perché è suo dovere restare al fianco di Constanze!

Come reagirà la povera Klee di fronte a questa inaspettata notizia? E, soprattutto, la decisione di Paul sarà davvero definitiva?