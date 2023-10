Tempesta d’amore: Robert, confermata l’uscita definitiva in Germania! | Anticipazioni tedesche

Brutte notizie arrivano dalla Germania! È stata infatti confermata la definitiva uscita di scena di uno dei personaggi più amati della storia di Tempesta d’amore Robert Saalfeld (Lorenzo Patané)! Ecco dunque cosa accadrà…

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Robert lascia Lia

Tra tutti i personaggi passati per il Fürstenhof in questi lunghissimi 18 anni di Tempesta d’amore, Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) è forse il più particolare. Unico ad aver ricoperto il ruolo di protagonista maschile di ben due stagioni – la seconda al fianco di Miriam von Heidelberg (Inez Bjørg David) e la sesta insieme a Eva Krendlinger (Uta Kargel) – l’affascinante albergatore è poi tornato a sorpresa a far parte del cast fisso della soap. Per lui, però, non ci sarà un lieto fine…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, l’attuale relazione di Robert con Lia Holle (Deborah Müller), infatti, non durerà e tra qualche settimana l’uomo tornerà a Bichlheim. Anche questa volta, però, Saalfeld non resterà single a lungo…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Robert lascia il Fürstenhof

Nel corso della diciannovesima stagione di Tempesta d’amore (ormai giunta nella sua fase finale in Germania), Robert conoscerà infatti la bellissima Nicole Alves (Dionne Wudu), di cui si innamorerà perdutamente. Peccato solo che – pur di far colpo su di lei – Saalfeld le farà credere di essere un misterioso ammiratore di cui la donna si era invaghita. Ammiratore che si rivelerà essere Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)!

Il risultato? Quando la verità verrà alla luce, la relazione tra Nicole e Robert finirà per naufragare. E così – mentre la Alves inizierà una relazione con Michael – Saalfeld capirà che per lui è arrivato il momento di iniziare una nuova vita lontano dal Fürstenhof.

Nel corso della puntata 4120, Robert lascerà dunque Bichleim per trasferirsi ancora una volta nella sua amata Italia, dove lo attende una nuova avventura professionale. Si tratterà di un’uscita di scena definitiva?

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate tedesche: Robert esce di scena

Fino a poco fa non c’erano conferme in tal senso, ma ora è purtroppo arrivata l’ufficializzazione dell’uscita di scena di Robert Saalfeld. Dopo tre “grandi amori” – Miriam, Eva e Lia – Robert sembrerà dunque destinato a non avere un suo lieto fine, come invece accaduto agli altri protagonisti prima di lui.

Si tratta decisamente di una scelta inaspettata (e un po' deludente) per personaggio così amato. Resta comunque la speranza che per Robert possa arrivare una chiusura più positiva, magari offscreen…