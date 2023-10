Tempesta d’amore: Vanessa in pericolo! | Anticipazioni italiane

Un nuovo dramma sta per sconvolgere il Fürstenhof! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, uno dei personaggi più amati della soap vivrà infatti un vero e proprio incubo… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa viene licenziata

Dopo la loro grave crisi che ha messo a dura prova il loro rapporto, Max Richter (Stefan Hartmann) e Vanessa Sonnbichler (Jeannine Gaspar) sembrano aver finalmente ritrovato la serenità, tanto che stanno costruendo la casa in cui intendono andare a vivere insieme. Le cose, però, stanno per cambiare!

I primi problemi arriveranno con la crisi che il Fürstenhof sta attraversando a causa della serie di furti che si stanno verificando. Alla disperata ricerca del colpevole, Christoph Saalfeld (Dieter Bach) finirà infatti per licenziare in tronco la povera Vanessa, che è ovviamente innocente. E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Vanessa ha un incidente

Ebbene, fortunatamente si capirà presto che quella dell’albergatore è stata una mossa studiata a tavolino nella speranza di tendere una trappola al vero ladro. Non appena la situazione si chiarirà, la Sonnbichler potrà dunque riavere il posto di lavoro. Purtroppo, però, i problemi non finiranno lì…

Durante una passeggiata nel bosco, Vanessa scivolerà infatti in una buca, rimanendovi imprigionata! Disperata, la ragazza tenterà con tutte le sue forze di liberarsi, ma purtroppo i suoi sforzi risulteranno vani e anche le sue grida d’aiuto resteranno prive di risposta. Per la Sonnbichler sarà la fine? Seguici su Instagram.