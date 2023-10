Tempesta d’amore: Yvonne confessa a Christoph di aver rovinato il Fürstenhof. E ora? | Anticipazioni italiane

Le bugie hanno le gambe corte… purtroppo per Yvonne Klee (Tanja Lanäus)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la bella madre di Josie (Lena Conzendorf) dovrà infatti affrontare le conseguenze dei suoi errori… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne rilascia un’intervista

Con l’arresto di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) i Saalfeld speravano di poter finalmente tirare un sospiro di sollievo. Così, però, non è stato! Poco dopo l’uscita di scena della dark lady, infatti, è stato pubblicato un articolo diffamatorio che ha messo il Fürstenhof in cattiva luce, causando moltissime cancellazioni da parte di clienti facoltosi.

Disperati, gli albergatori hanno dunque iniziato una vera e propria “caccia all’uomo” per scoprire chi è stata la fonte del giornalista. Sarà invece Josie a scoprire la terribile verità: la persona responsabile di quanto accaduto altri non è che sua madre Yvonne!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne confessa la verità a Christoph

Sconvolta, la ragazza implorerà la madre di confessare subito la verità a Christoph Saalfeld (Dieter Bach), ma lei tituberà: oltre alle conseguenze penali, rischia infatti anche di perdere l’albergatore come compagno!

Quando però Josie sarà addirittura costretta a mentire a Paul di proteggerla, Yvonne capirà che è arrivato il momento di essere sincera. E così, dopo aver preso il coraggio a due mani, la donna confesserà tutta la verità a Christoph!

Come reagirà Saalfeld di fronte all'inaspettato tradimento della sua stessa compagna?