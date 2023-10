Tempesta d’amore: Yvonne manda in rovina il Fürstenhof! Ecco come… | Anticipazioni italiane

Proprio quando il peggio sembrava ormai essere alle spalle, un nuovo dramma colpirà il Fürstenhof! E questa volta il “nemico” sarà davvero insospettabile… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Tempesta d’amore presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: i Saalfeld incastrano Ariane

Sono passati pochi giorni dal tentato attentato di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) contro il Fürstenhof. Come sappiamo, i Saalfeld hanno fortunatamente scoperto per tempo i piani della loro nemica, decidendo di sfruttare l’occasione per tendere una trappola alla dark lady. Un azzardo che li ha ripagati!

La donna è stata infatti finalmente smascherata ed arrestata. Prima di finire in carcere, però, è riuscita a sparare al suo nemico giurato – Christoph Saalfeld (Dieter Bach) – ferendolo gravemente, ma non in modo letale. Per il Fürstenhof ed i suoi proprietari, però, l’incubo non è ancora finito…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne rilascia un’intervista

Come prevedibile, la notizia dell’arresto di Ariane e del ferimento di Christoph si diffonderà velocemente a Bichlheim, scatenando ogni reazioni miste. Se da una parte tutti saranno lieti che la dark lady sia stata finalmente assicurata alla giustizia, infatti, in molti inizieranno a chiedersi come mai l’hotel non sia stato evacuato…

Sarà in queste circostanze che una giornalista si presenterà in ospedale con l’intento di intervistare Christoph, finendo per imbattersi in Yvonne (Tanja Lanäus). Ebbene, quest’ultima coglierà l’occasione per presentarsi come compagna dell’albergatore e sarà più che felice di rilasciare un’intervista. Una decisione che avrà conseguenze devastanti…

A causa delle parole poco accorte di Yvonne, verrà infatti pubblicato un articolo scandalistico che accuserà i Saalfeld di aver messo in pericolo decine di vite umane pur di incastrare Ariane. E a quel punto il Fürstenhof rischierà davvero la bancarotta…