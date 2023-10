Terra amara: Behice capisce dov’è il denaro di Yilmaz | Trama 12 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di giovedì 12 ottobre 2023

L’asta degli abiti appartenuti a Hunkar va molto bene e, in particolare, Fekeli compra un foulard di Hunkar dando in cambio un’offerta molto generosa. Zuleyha regala all’Istituto anche un terreno dei Yaman su cui si realizzerà il campo estivo per i bambini orfani. Nel corso dei lavori, con Behice presente, un escavatore dissotterra le taniche piene di denaro che Yilmaz aveva nascosto quando pensava di scappare da Cukurova con Zuleyha.. Seguici su Instagram.