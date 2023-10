Terra amara: Fikret rivela a Fekeli il suo segreto! | Trama 27 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di venerdì 27 ottobre 2023

Fekeli chiede a Fikret il motivo della sua ossessione per la famiglia Yaman. A quel punto Fikret, non riuscendo più a tacere, gli svela che il suo vero padre è Adnan Yaman. Fekeli viene così a contatto con la drammatica storia di Fikret e di sua madre e scopre che il ragazzo vuole vendicarsi su Demir. Per farlo, Fikret ha anche redatto una lettera anonima indirizzata al fratello, che viene però intercettata da Sevda.. Seguici su Instagram.