Terra amara: Mujgan chiede aiuto a Fikret | Trama 3 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di martedì 3 ottobre 2023

Behice si rende conto che la tanto attesa eredità di Yilmaz è molto meno cospicua del previsto: la somma ammonta solo a 80.000 lire e non certo a trenta milioni, come lei si aspettava. Mujgan a quel punto cerca invano di convincere la zia ad andare a stare in un albergo più economico e chiede l'aiuto di Fikret, svelandogli che Yilmaz aveva venduto tutte le sue proprietà a Hunkar Yaman e che forse solo Zuleyha sa la destinazione dei trenta milioni…