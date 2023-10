Anticipazioni puntata di Terra amara di lunedì 30 ottobre 2023

Resta ancora un mistero l’identità della madre del figlio illegittimo di Adnan Yaman. Umit parla dei suoi problemi sentimentali a Mujgan e fa amicizia con lei. Fikret dice a Mujgan che la ama ma che, per via del suo doloroso passato, non può renderla felice come meriterebbe. Demir, spinto da Umit, è ormai convinto di voler divorziare da Zuleyha… Seguici su Instagram.