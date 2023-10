Terra amara: Fekeli manda Behice in un modesto appartamento | Trama 7 e 9 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 7 e lunedì 9 ottobre 2023

Nel corso della festa di nozze organizzata da Zuleyha per rinnovare una tradizione a suo tempo introdotta da Hunkar, Cetin e Gulten si sposano; Rasit però non si presenta, abbandonando Fadik. Zuleyha a Cukurova è ormai la “nuova Hunkar”, con Demir che si fida di lei visto che in Zuleyha vede tutto quello che serve per portare avanti i valori della madre. Behice dà incarico a Nimet di scoprire chi ha ora il denaro prelevato da Yilmaz poco prima di morire. Fekeli chiede a Fikret perché ha sfregiato la lapide di Adnan Yaman; lui afferma di averlo fatto perché Adnan ha provocato dolore a molte persone. Fekeli non è molto convinto della risposta e teme che dietro a un gesto simile si nascondano altre motivazioni.

Zuleyha trova e legge una lettera scritta dal padre di Demir in cui l’uomo accusava una donna di mentire sulla paternità di un figlio. Fekeli decide di allontanare Behice dalla villa e la manda a vivere in un modesto appartamento. Mujgan se la prende con Umit che l’ha messa a capo del programma di vaccinazione, cosa che la porterebbe a viaggiare di villaggio in villaggio. Fikret deve spiegare a Fekeli perché abbia deciso di sfregiare la lapide di Adnan Yaman. Mujgan, appreso che Behice è stata cacciata di casa, si sfoga con lei per tutte le difficoltà che la vita le ha messo di fronte, non ultimo il rifiuto di sua madre di accoglierla negli Stati Uniti.

Dopo il bacio con Fikret, Mujgan intende lasciare la casa di Fekeli. Per andare a stare nella casa lasciatale in eredità da Yilmaz, però, deve dire a Gulten e Cetin che devono traslocare altrove. Saniye ci resta male e vuole informare Fekeli e Zuleyha, ma Gulten la convince a desistere, non desiderando eventuali ritorsioni da parte di Behice e Mujgan. Fikret spera che la reticenza di Mujgan sia apparente.