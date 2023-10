Terra Amara anticipazioni: Ali Rahmet ordina a Fikret di lasciare Cukurova!

Tanti colpi di scena animeranno le puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese. Uno di questi coinvolgerà in prima persona Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), che si troverà costretto ad ordinare al “nipote” Fikret (Furkan Palali) di lasciare Cukurova. Un escamotage narrativo che aprirà diverse strade…

Terra Amara, news: Fikret continua a volerla fare pagare a Demir!

La storyline partirà nel momento in cui Ümit Kahraman (Hande Soral) farà una richiesta ben precisa alla madre ritrovata Sevda Caglayan (Nazan Kesal): se vuole avere un ruolo nella sua vita, deve assolutamente aiutarla a riconquistare l’amante Demir Yaman (Murat Unalmis), nonostante il matrimonio felice con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Seppure a malincuore, per via del rapporto di fiducia instaurato con i due coniugi, Sevda sembrerà accettare tale “ricatto emotivo”, tant’è che comincerà a far pensare a Demir che Zuleyha non abbia mai dimenticato il defunto Yilmaz e che forse ha ricucito il loro rapporto soltanto per vendicarsi di tutto il male che le ha fatto.

Un successo, quello del piano ideato da Ümit, che farà felice pure Fikret, ancora desideroso di vendicarsi del fratello Demir per non essere mai stato preso in considerazione dal padre Adnan Yaman. Proprio per questo, il ragazzo metterà in moto un’altra macchinazione…

Terra Amara, trame: il nuovo piano di Ümit e Fikret

Possiamo anticiparvi che Fikret telefonerà a Zuleyha per chiederle di avere un confronto con lui. La Altun accetterà quindi di incontrare il giovane Fekeli, senza dirlo a Demir. Durante il dialogo, Fikret sottolineerà di non ambire ai soldi dei Yaman, ma semplicemente a delle scuse del fratellastro per tutto il male che il padre gli ha fatto. Un discorso emotivo, che però nasconderà un tranello: dietro una siepe, Ümit cercherà infatti di fotografare l’incontro tra i due, per mandare poi le foto a Yaman, ma dovrà fare i conti con la furia di una terza persona.

A bloccare Ümit penserà infatti Ali Rahmet, a cui Sevda avrà confessato con le lacrime agli occhi di essere la madre della dottoressa e del piano messo in moto, con la complicità di Fikret, ai danni di Zuleyha e Demir.

Furioso, Fekeli dirà dunque a Umit che deve smetterla di cercare di rovinare un matrimonio felice, mettendola al corrente del fatto che è a conoscenza della sua precedente relazione con Fikret. Parole dure dove però eviterà di dirle che sa che Sevda è sua madre!

Terra Amara, spoiler: Ali Rahmet ordina a Fikret di lasciare Cukurova!

Come facilmente prevedibile, tutto questo porterà ad un’inasprirsi dei rapporti tra Ali Rahmet e Fikret, visto che l’imprenditore si recherà dal nipote e, dichiarandosi stufo e deluso dai suoi atteggiamenti, gli ordinerà di lasciare Cukurova. Un vero e proprio comando che Fikret non vorrà proprio rispettare, tant’è che si presenterà alla fabbrica e restituirà a Ali Rahmet le chiavi di casa, dichiarando che da quel momento non è più suo zio.

Insomma, il rapporto tra i “parenti” sembrerà arrivare ad un punto di rottura decisamente insanabile, ma ancora una volta Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) tenterà di far ragionare Fikret. Farà nuovamente un buco nell’acqua? Seguici su Instagram.