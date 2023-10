Terra amara, anticipazioni dal 23 al 28 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Terra amara da lunedì 23 a sabato 28 ottobre 2023

Mujgan è sconvolta dal fatto che sua zia Behice abbia ucciso la signora Hunkar e trova conforto in Fikret e Fekeli. Demir, dopo la conferenza stampa indetta per ringraziare pubblicamente Zuleyha per aver scoperto l’assassina di Hunkar, riceve inaspettatamente un regalo da parte di Umit ma, con la complicità della segretaria, fa credere a Zuleyha che a mandarglielo sia stato il signor Gazanfer. Mujgan e Fikret partecipano al funerale di Behice a Istanbul.

Mujgan pensa di trasferirsi a Istanbul perché vuole evitare che a Cukurova la gente parli male di lei in quanto nipote di un’assassina, ma poi scopre attraverso un giornale che anche a Istanbul tutti sono al corrente del crimine commesso da sua zia Behice. Fikret si avvicina molto a Mujgan e la consola facendole capire che nutre dei sentimenti nei suoi confronti.

Sevda accusa dei dolori al petto e Zuleyha decide di portarla in ospedale. Mentre si trovano in sala d’aspetto, Umit le vede e si offre di visitare subito Sevda. La dottoressa rassicura le due donne e Zuleyha la invita a cena, per quella stessa sera. Fekeli parla con Mujgan, divorata dai sensi di colpa per le nefandezze compiute dalla zia e la rassicura dicendole che non è lei a dover pagare per gli errori della zia e che avrà sempre il suo appoggio.

Umit arriva a villa Yaman per la cena. Demir torna a casa e scopre che l’ospite è la sua amante. Cerca di dissimulare l’imbarazzo, ma Sevda percepisce quello che c’è tra i due. Fikret esce con una scusa e va al caseificio degli Yaman per sabotarlo. Mentre è lì, però, viene scoperto da Fekeli che lo ha seguito. Sevda, finita la cena, va a casa di Umit e le intima di porre fine alla relazione con Demir.

Fekeli affronta Fikret, chiedendogli il motivo della sua ossessione per gli Yaman. Fikret non riesce più a trattenersi e gli rivela il suo segreto: il suo vero padre è Adnan Yaman. Fekeli apprende la tragica storia di Fikret e di sua madre e scopre che il giovane ha intenzione di vendicarsi su Demir. Per farlo, Fikret ha anche scritto una lettera anonima indirizzata al fratello, che viene trovata da Sevda.

La lettera anonima di Fikret è indirizzata al fratello e viene trovata da Sevda. All’interno sono elencate tutte le vergognose azioni commesse da Adnan Yaman, tra cui il fatto di avere violentato una donna e ripudiato il suo figlio illegittimo. Dopo aver letto la lettera, Zuleyha consiglia a Demir di mantenere la calma, ma il marito non vuole sentire ragioni: è determinato a trovare l’uomo che l’ha preso di mira e a fargliela pagare. Così si reca da Fekeli per chiedergli un consiglio.

Saniye, Gaffur, Gulten e Nur vogliono far riappacificare Fadik e Rasit. Intanto Demir decide di fare una dichiarazione pubblica sui giornali, per denunciare le calunnie anonime mosse contro suo padre Adnan Yaman. Mujgan e Umit decidono di metter da parte i loro dissapori professionali e cenano insieme. Scoprono così di avere molto in comune e gettano le basi di una nuova amicizia. Tornando a casa Umit trova Fikret al buio, ubriaco e in piena crisi di identità. Fikret racconta a Umit del sabotaggio al caseificio Yaman e di quello che è successo con Fekeli. Sevda e Zuleyha con preoccupazione apprendono dal giornale il comunicato di Demir. Temendo ripercussioni Zuleyha prova a far ragionare il marito. Fekeli trova Fikret fuori di sé e cerca di aiutarlo a superare le ombre del passato.

Zuleyha, preoccupata per la reputazione degli Yaman, chiede a Saniye di indagare in merito alla lettera anonima in cui si parla di un figlio illegittimo di Adnan Yaman. Si risale così a Sesma, una ex dipendente della tenuta che Zuleyha e Sevda vanno a trovare e che rivela loro di come una sera Adnan avesse cacciato una donna che gli chiedeva sostegno per il suo bambino. Sevda comprende che questo bambino era il figlio illegittimo di Adnan Yaman che lei credeva mite e compassionevole e se ne rammarica. Seguici su Instagram.