Terra Amara anticipazioni: Demir spara ad Ali Rahmet, ma è come sembra?

Un astuto piano prenderà forma nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Appena scoprirà che il “nipote” Fikret Fekeli (Furkan Palali) non ha mai lasciato Cukurova, come invece gli ha fatto credere, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) escogiterà un piano per fare uscire il giovane allo scoperto. Per portare a termine il suo proposito, l’imprenditore avrà bisogno però dell’aiuto di Demir Yaman (Murat Unalmis)…

Terra Amara, news: Fikret incendia le stalle dei Yaman

La vicenda si delineerà il giorno del quarto compleanno del piccolo Yilmaz Adnan; approfittando dei festeggiamenti, che si svolgeranno al circolo di Cukurova, Fikret si introdurrà nelle stalle della tenuta Yaman e non esiterà ad incendiarle al fine di continuare la sua vendetta ai danni del fratellastro Demir. Quest’ultimo, non appena verrà messo da Gaffur (Bulent Polat) al corrente di quanto successo, non esiterà ad indicare Fikret come possibile colpevole e spargerà la voce tra gli abitanti della cittadina.

Il mattino successivo, Demir incontrerà dunque anche Ali Rahmet, che si scaglierà contro di lui sottolineando di avere in un certo senso innescato la nuova rappresaglia di Fikret, poiché non ha esitato a pubblicare attraverso dei manifesti una lettera in cui la defunta Safiye, la madre sposata del ragazzo, manifestava tutto il suo amore per Adnan. Dì lì a poco, il litigio tra Ali Rahmet e Demir peggiorerà a dismisura, con il primo che darà del codardo a Yaman per come si è comportato di fronte a diversi testimoni…

Terra Amara, spoiler: Demir spara ad Ali Rahmet!

A quel punto, Demir pretenderà che Ali Rahmet si scusi con lui per il linguaggio utilizzato, ma l’imprenditore non vorrà proprio saperne di piegarsi al suo ordine. Su tutte le furie, Demir seguirà dunque Ali Rahmet fino alla fabbrica di cotone ed arriverà a puntargli contro una pistola pretendendo le scuse per il termine “codardo”.

Neanche a dirlo, anche in questa circostanza, Ali Rahmet non si lascerà convincere da Demir e, provocandolo, lo inviterà a sparare davvero perché lui non ritira mai ciò che pensa. Affermazione che sembrerà fare arrabbiare ancora di più Demir, il quale premerà davvero il grilletto sparando il povero Fekeli in pieno petto. Una scena straziante in grado di lasciare attoniti i presenti. Apparentemente pentito, Demir scapperà quindi dalla fabbrica e farà perdere le sue tracce per diverse ore…

Terra Amara, trame: a Cukurova niente è come sembra…

In ogni caso, possiamo già anticiparvelo, lo sparo di Demir ai danni di Ali Rahmet sarà soltanto una pantomima. In realtà, i due uomini avranno finto di litigare per spingere Fikret ad uscire dal suo nascondiglio; per questa ragione e per rendere più credibile il tentato omicidio, Ali Rahmet si sarà messo delle sacche colorate di rosse sul petto per simulare la perdita di sangue di fronte ai testimoni.

Una mossa che si rivelerà producente: scoperto da Ümit Kahraman (Hande Soral) quanto successo allo zio, Fikret si precipiterà a casa di Ali Rahmet e proprio lì scoprirà di essere stato preso in giro. Come reagirà?