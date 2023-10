Terra Amara anticipazioni: Mujgan accetta di fuggire con Fikret ma…

Una frettolosa fuga animerà le puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese: al termine di un aspro litigio con Ümit Kahraman (Hande Soral), dove quest’ultima avrà la peggio e cadrà dalle scale finendo in coma, Fikret Fekeli (Furkan Palali) capirà che è arrivato il momento di lasciare per sempre Cukurova, ma coinvolgerà nella sua folle idea anche l’amata Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) e il piccolo Kerem Alì. Un risvolto nella storia che però presenterà anche un grosso intoppo…

Come abbiamo avuto occasione di anticiparvi in precedenza, Umit e Fikret si troveranno a discutere a causa di Demir Yaman (Murat Unalmis). La dottoressa si sentirà infatti abbandonata dal giovane non appena Mujgan la metterà al corrente del fatto che, entro qualche giorno, lasceranno Cukurova. Umit a quel punto andrà in escandescenze, accusando appunto il suo complice di volerla lasciare sola a Cukurova senza averla aiutata a fare ciò che le aveva promesso, ossia rovinare il matrimonio di Demir con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek).

Nel bel mezzo del litigio, Umit cadrà rovinosamente dalle scale e perderà conoscenza. Invece di prestarle soccorso, Fikret sceglierà quindi di fuggire e convincerà Mujgan a seguirlo con Kerem Alì, senza nemmeno salutare il “padrino” Ali Rahmet (Kerem Alisik). Una richiesta che Mujgan asseconderà con dolore, almeno finché non avverrà l’ennesimo colpo di scena…

Dato che Mujgan non avrà il passaporto per Kerem Alì, Fikret sceglierà di soggiornare per qualche giorno con la donna e il bambino in un albergo lontano da Cukurova, scegliendo – in attesa di prendere l’aereo diretto in Germania – una destinazione che a suo dire lo “zio” Ali Rahmet non indovinerà mai. Il mattino successivo a tale risvolto, Fikret commetterà però un grosso errore: visto che si dovrà recare in banca, lascerà sola Mujgan in hotel.

Mujgan avrà quindi modo di leggere il giornale e scoprirà con sgomento che Ümit si trova in gravi condizioni in ospedale e che Demir è stato addirittura arrestato con l’accusa di tentato omicidio ai danni della dottoressa. Una notizia che spingerà Mujgan a mettersi in contatto con l’ospedale di Cukurova e a parlare al telefono con Bahtiyar, che la metterà al corrente del fatto che potrebbe essere stato il cugino Fikret e non Demir a fare del male a Ümit.

Sotto shock per le accuse di Bahtiyar, Mujgan riporterà alla mente tutto quello che è successo il giorno precedente e ricorderà che quando si è recata da Ümit per dirle addio c’era lì anche Demir. Mujgan riterrà dunque possibile che sia stato proprio Fikret a fare del male a Ümit e non esiterà a fare le valigie per ritornare a Cukurova, dove chiederà perdono a Ali Rahmet per essersene andata senza nemmeno un saluto.

Un cambio repentino di idea che diventerà ancora più doloroso per Mujgan quando Lütfiye Duman (Hülya Darcan) le svelerà che, in passato, il nipote Fikret ha avuto una relazione con Ümit. Parole che manderanno ancora di più in confusione la povera Mujgan, che sentirà di essere stata una pedina in mano a Fikret e a Ümit nella vendetta contro Demir…