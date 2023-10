Terra Amara anticipazioni: Raşit sposa Fadik, ma ha già una moglie!

Nozze con “spiacevole sorpresa” in arrivo nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Dopo essersi fatto perdonare da Fadik (Polen Emre) per averla abbandonata senza una spiegazione nel giorno fissato per le loro nozze, Raşit Kaya (Şahin Vural) riuscirà a sposare la domestica, ma durante il banchetto dei festeggiamenti accadrà l’impensabile: una donna sosterrà infatti di essere sua moglie e lo maledirà!

Terra Amara, spoiler: Fadik e Raşit si sposano!

La faccenda prenderà piede nel momento in cui Raşit convincerà Fadik a sposarlo in municipio, senza invitare nessuno e in gran segreto. Una volta che avranno pronunciato i loro voti nuziali, validi soltanto dal punto di vista della legge, i due “novelli sposi” torneranno nella tenuta Yaman, dove comunicheranno a tutti quanti che sono finalmente diventati marito e moglie.

Ovviamente, Gulten (Selin Genc) e Zuleyha (Hilal Altinbilek) chiederanno a Fadik per quale ragione non ha messo loro al corrente delle nozze, con l’inserviente che preciserà di non averlo fatto per non pesare su di loro dopo gli sforzi fatti invano per l’unione precedente saltata all’ultimo minuto. Comunque sia, poco prima degli auguri di rito, avverrà un primo fatto strano: Fadik e Raşit si recheranno infatti dal fotografo per ritirare uno scatto di coppia, voluto da Sermin (Sibel Tascioglu), fatto il giorno del loro fidanzamento. Inaspettatamente, il professionista sosterrà che qualcuno l’ha già ritirato…

Terra Amara, trame: Demir e Zuleyha organizzano un banchetto per Fadik e Raşit

Ad ogni modo, nonostante le nozze last minute, Zuleyha e Demir (Murat Unalmis) non lasceranno i propri dipendenti senza una festa che sancisca la loro unione indissolubile. Quella sera stessa, a villa Yaman, verrà infatti allestito un banchetto nuziale in piena regola, dove tutti quanti si divertiranno e festeggeranno il matrimonio di Fadik e Raşit.

Un’atmosfera gioiosa che verrà interrotta dall’arrivo di una donna con in braccia un bambino, che maledirà Raşit per averla lasciata da sola a crescere il loro figlio!!! Oltre a scaraventare il ritratto con la foto di fidanzamento di Raşit e Fadik, la “sconosciuta” sosterrà di essere la moglie di Kaya dal punto di vista della religione, visto che poi non hanno mai formalizzato in municipio la loro unione!!!

Terra Amara, news: Demir caccia Raşit dalla tenuta!

Insomma, Raşit sarà a tutti gli effetti bigamo. Una novità che spiazzerà Fadik, mai messa al corrente dal neo-marito né del fatto che fosse già sposato “religiosamente”, né tanto meno del suo ruolo di padre. Spiazzata, Fadik scapperà dunque via dalla festa con ancora indosso il suo abito da sposa, mentre Demir sarà furioso con Raşit e comincerà a picchiarlo ordinandogli di lasciare la tenuta e di non farsi rivedere mai più.

Un matrimonio, quello tra Fadik e Raşit, decisamente turbolento, che lascerà degli strascichi negli eventi futuri della telenovela, visto che la domestica delusa non ne vorrà proprio sapere di perdonare il marito e brucerà, in preda ad una crisi di pianto, il suo abito bianco. Quale sarà quindi il futuro di Fadik dopo l'ennesima delusione ricevuta da Raşit?