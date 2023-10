Terra Amara, anticipazioni: Sevda dimostra a Ümit che non l’ha mai abbandonata!

In che modo reagirà Sevda Caglayan (Nazan Kesal) appena scoprirà che la dottoressa Ümit Kahraman (Hande Soral) è in realtà suo figlia Alya? La risposta arriverà nel corso delle prossime puntate italiane di Terra Amara: sconvolta ma felice per averla ritrovata, la “matrigna” di Demir Yaman (Murat Unalmis) cercherà di spiegare alla ragazza che le sono state raccontate una serie di menzogne sul suo conto…

Terra Amara, news: Umit confessa la “sua verità” a Sevda

Tutto partirà nel bel mezzo di uno scontro piuttosto acceso tra Ümit e Sevda. Quest’ultima pretenderà infatti che la dottoressa lasci in pace l’ex amante Demir, puntando sul fatto che l’uomo ha deciso di dare una nuova possibilità al suo matrimonio con Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek). Seccata, perché in fondo non ne vorrà proprio sapere di lasciare in pace Demir, Ümit chiederà quindi a Sevda se le stia dando tali consigli perché non vuole che diventi come lei.

Si tratta di parole che Sevda non saprà analizzare, almeno finché Ümit non le confesserà di essere Ayla, la bambina che ha abbandonato a pochi mesi dalla nascita per portare avanti la sua relazione extraconiugale con Adnan Yaman!

Sotto shock, Sevda verrà colpita da un infarto, ma fortunatamente Ümit deciderà di prestarle soccorso e così si riprenderà entro pochi giorni. Da quell’istante, Sevda verrà così mossa da un unico obiettivo: dimostrare a Ümit/Ayla che le hanno raccontato un sacco di menzogne sul suo conto…

Terra Amara, trame: Sevda cerca di conquistare la fiducia di Ümit

Eh sì: in più di una circostanza, Sevda si presenterà all’improvviso da Ümit per dirle che non l’ha mai abbandonata. Ovviamente, dato che sarà cresciuta al fianco del padre, la dottoressa Kahraman non vorrà proprio saperne di valutare un’altra versione della storia che le è sempre stata raccontata e preciserà che non intende mettere in discussione la veridicità delle parole di chi l’ha cresciuta senza mai farle mancare niente.

Sevda, però, non si arrenderà di fronte ai molteplici no della figlia appena ritrovata e, un giorno, le proporrà un piano per dimostrarle che non ha mai smesso di cercarla e che avrebbe voluto prendersi cura di lei.

Terra Amara, spoiler: Sevda dimostra a Ümit che non l’ha mai abbandonata

In tal senso, possiamo anticiparvi che Sevda chiederà a Ümit di telefonare alla zia che l’ha cresciuta insieme al padre. A dare il via alla conversazione con la donna sarà proprio Sevda, mentre Ümit ascolterà tutto quanto attraverso un altro apparato telefonico. La povera Kahraman non potrà dunque fare altro se non struggersi dal dolore quando capirà che Sevda non l’ha mai voluta abbandonare (ciò perché la zia preciserà che è stato il padre a impedirle di vederla, addirittura dopo averle consigliato di porre fine alla gravidanza indesiderata tramite un aborto).

Una conversazione dal forte impatto che, di fatto, lascerà attonita Ümit, tant’è che abbasserà tutte le sue difese e abbraccerà per la prima volta Sevda con grande affetto. Questo metterà le basi per la nascita di un rapporto tra madre e figlia? Difficile da prevedere, visti i tanti colpi di scena che da sempre accadono a Cukurova… Seguici su Instagram.