Terra Amara anticipazioni: Ümit cade dalle scale e…

Una discussione piuttosto accesa tra Ümit Kahraman (Hande Soral) e Fikret Yaman (Furkan Palali) procurerà un grosso problema a Demir Yaman (Murat Unalmis) nelle puntate italiane di Terra Amara in onda tra qualche mese. Nel bel mezzo del litigio, la dottoressa cadrà infatti dalle scale e Fikret non le presterà soccorso, ma i sospetti principali ricadranno su Demir. Scopriamo perché…

Terra Amara, news: Fikret diseredato da Ali Rahmet

La faccenda si delineerà nel momento in cui Ali Rahmet (Kerem Alisik) ordinerà a Fikret di lasciare Cukurova, visto che intende ancora vendicarsi del fratellastro Demir. Neanche a dirlo, il giovane Fekeli non vorrà rispettare l’ordine dello zio e, fingendosi pentito, darà appuntamento a Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) in un bar della cittadina, affinché Ümit possa fotografare il loro incontro e spedire gli scatti a Demir per farlo imbestialire.

Tale piano verrà però intercettato a sorpresa da Ali Rahmet, a cui Sevda Çağlayan (Nazan Kesal) confesserà che Ümit è in realtà la figlia Ayla. L’intreccio consentirà a Ali Rahmet di parlare con Ümit, alla quale farà presente che deve lasciarsi alle spalle la sua relazione extraconiugale con Demir, dato che lui ha scelto di salvare il matrimonio con Zuleyha.

Tale discorso porterà poi il Fekeli Senior a prendere una decisione sofferta, ossia quella di diseredare Fikret, dato che starà utilizzando la dottoressa (sua vecchia fiamma) per dare ancora sfogo alla sua vendetta…

Terra Amara, spoiler: Ümit cade dalle scale e…

Occhio dunque a quello che succederà in seguito: messo con le spalle al muro da Ali Rahmet, Fikret non avrà altra scelta se non quella di lasciare Cukurova, motivo per il quale convincerà l’amata Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova) a fuggire in Germania in gran segreto insieme a lui e, ovviamente, al piccolo Kerem Alì.

Seppur sofferente, Mujgan accetterà di farlo e di non parlare a Ali Rahmet della sua partenza; tuttavia, prima di andare via da Cukurova, si confiderà con Ümit e quest’ultima se la prenderà con Fikret, “colpevole” di abbandonarla proprio ora che ha bisogno del suo aiuto per riconquistare Demir. Un litigio che si concluderà appena Ümit perderà l’equilibro e cadrà dalle scale della sua abitazione, con Fikret che non le presterà soccorso e accelererà la sua fuga con l’inconsapevole Mujgan…

Terra Amara, trame: Demir accusato del tentato omicidio di Mujgan

Questa complicata situazione si ritorcerà contro Demir, che poco prima dell’incidente di Ümit si sarà recato da lei per comunicarle di aver scoperto da Ali Rahmet Fekeli che lei e il fratellastro Fikret stavano insieme. Appena la polizia inizierà a investigare sull’aggressione a Ümit, la domestica della dottoressa dirà che l’ultima persona con cui ha visto la sua signora è proprio Demir e per lui scatteranno immediatamente le manette con l’accusa di tentato omicidio. Ümit sarà infatti entrata in coma e le sue condizioni di salute appariranno disperate!

Un'aggressione, quella ad Ümit, che Zuleyha non saprà come giustificare, visto che non sarà minimamente al corrente della tresca tra il marito e la Kahraman. E, paradossalmente, per via di uno strano scherzo del destino, Demir al momento del suo arresto le stava proprio per raccontare di averla tradita…