Terra Amara anticipazioni: Zuleyha è incinta ma…

Una buona notizia renderà felice Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. La donna scoprirà infatti di essere in attesa di un nuovo figlio dal marito Demir Yaman (Murat Unalmis), ma la gioia lascerà presto spazio alla tristezza. Scopriamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, spoiler: Zuleyha è incinta

La storyline partirà il giorno del matrimonio tra la domestica Fadik (Polen Emre) e il factotum Raşit Kaya (Şahin Vural), che tra l’altro verrà interrotto in malo modo dall’arrivo di una donna che dichiarerà di essere l’altra moglie dell’uomo. Poco prima della clamorosa rivelazione, Zuleyha verrà colta da un malore improvviso e Şermin (Sibel Tascioglu) le presterà soccorso. A quel punto, data la forte nausea avvertita dalla parente, Şermin chiederà a Zuleyha se per caso sia incinta e otterrà un sì come risposta.

Una notizia che la Yaman spiffererà subito a Demir, il quale sarà al settimo cielo all’idea di dare un nuovo fratellino o una nuova sorellina ai piccoli Yilmaz Adnan e Leyla. Comunque sia, Zuleyha si mostrerà cauta sull’intera questione, motivo per cui chiederà al marito di dare agli altri la notizia soltanto quando avrà visto il suo ginecologo di fiducia. Non a caso, il mattino successivo alle “tormentate nozze”, la nostra protagonista prenderà un appuntamento con il medico…

Terra Amara, trame: incidente per Zuleyha!

Il dottore dirà a Zuleyha che può recarsi da lui quella mattina stessa. Anche se Demir aveva manifestato la volontà di accompagnarla a fare la visita, la Altun deciderà di non mettersi in contatto con il consorte al fine di non disturbarlo in un’importante riunione. Zuleyha si metterà quindi alla guida della sua macchina e, purtroppo, resterà coinvolta in un brutto incidente; in pratica, un trasportatore di contenitori di aceto si addormenterà alla guida e perderà alcuni di questi contenitori in mezzo alla strada, rompendoli e rendendo scivoloso il territorio.

Appena le ruote della sua macchina toccheranno l’aceto, Zuleyha non riuscirà dunque a frenare e andrà a sbattere contro un grosso albero. Ad aiutarla, dopo alcuni secondi di esitazione, ci sarà la “rivale” Ümit Kahraman (Hande Soral), che la porterà in ospedale e l’opererà d’urgenza. Purtroppo però Ümit non riuscirà a salvare anche il bambino e dovrà praticare un aborto alla paziente…

Terra Amara, news: Fikret sospettato dell’incidente di Zuleyha!

Già in preda al dolore per aver perso il bambino, Demir dovrà quindi affrontare un nuovo imprevisto: tutti i sospetti riguardo quello che è accaduto alla moglie si concentreranno infatti sul fratellastro Fikret Fekeli (Furkan Palali), che verrà addirittura arrestato dalla polizia su direttive dello “zio” Ali Rahmet (Kerem Alisik).

Una mossa che Fekeli Senior farà, in realtà, proprio a protezione di Fikret, perché farà in modo che Demir non possa trovarlo per primo e ucciderlo (come tenterà di fare presentandosi in caserma armato di pistola). Tuttavia, una volta che verrà dimostrata la sua innocenza (grazie al trasportatore che si presenterà dalla polizia e si prenderà l’intera colpa dell’incidente), Fikret si sentirà in qualche modo tradito da Ali Rahmet e si rifiuterà di credere al piano ideato per proteggerlo.

I rapporti tra Ali Rahmet e Fikret saranno dunque abbastanza tesi, col ragazzo che potrà contare sul supporto di una sola persona: Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova)…