Terra Amara, Hilal Altinbilek a Tv Soap: “A Zuleyha ne accadono di tutti i colori, ma è una donna dolce con tanta tenerezza dentro di sé”

È l’eroina romantica per eccellenza di Terra Amara, la soap turca che ogni giorno intrattiene i telespettatori di Canale 5. Parliamo di Zuleyha Altun, che ha conquistato il cuore di tutti quanti con la sua storia d’amore travagliata con Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e il matrimonio infelice con Demir Yaman (Murat Unalmis).

Un successo dovuto anche alla bravura di Hilal Altinbilek, l’attrice che presta il volto a Zuleyha fin dalla primissima puntata. Poco tempo fa, l’abbiamo incontrata a Taormina, al Nations Award, e abbiamo avuto l’occasione di farle qualche domanda. Ecco che cosa ci ha raccontato.

Terra Amara, intervista a Hilal Altinbilek (Zuleyha Altun)

Hilal, benvenuta su Tv Soap. Partiamo con una domanda semplice: quali sono le caratteristiche che hai più amato in Zuleyha?

Zuleyha è sicuramente una donna che ha dentro di sé tanta tenerezza, anche se gliene accadono davvero di tutti i colori. È tra l’altro molto dolce, una caratteristica che condivide con me. Per questo l’ho amata tanto e ho dato tutta me stessa per portarla in scena.

Forse è anche per questo che hai deciso di interpretare Zuleyha dalla prima all’ultimissima puntata della dizi?

Beh, direi di sì. Sono rimasta nel cast per quattro stagioni, per tutta la durata naturale della serie. Merito di Zuleyha, che mi ha davvero rubato il cuore. E devo dire che sono felice, a distanza di anni, quando vado in giro per il mondo a rappresentare Terra Amara. Ne sono davvero onorata.

A proposito del mondo… In Italia, Terra Amara è un vero e proprio successo. Un fenomeno che, pian piano, si sta estendendo anche verso gli altri Paesi. Ti sei mai chiesta come mai?

Sicuramente è merito del lavoro di tutti quanti; ci siamo dedicati a Terra Amara con impegno e passione. Anche se, lo ammetto, non mi aspettavo il grande successo che abbiamo avuto in Italia. Ed è davvero bello essere accolta con questo entusiasmo.

Ti riferisci anche all’ospitata che hai fatto a Verissimo, immagino…

Sì, Milano è davvero bellissima. Sono stata lì per un solo giorno, ma ho avuto modo di ammirare la bellezza del Duomo e di mangiare i frutti di mare, che adoro. Poi sono stata anche a Taormina, che è davvero bellissima. Comunque sia, in generale, dell’Italia apprezzo sempre i monumenti e il buon cibo.

Ti stai dedicando a qualche nuovo progetto in questo periodo?

Sto cominciando a girare una serie nuova, di cui non posso ancora svelare molto. Non vi resta che attendere, perché avrete dei dettagli molto presto.

Nel tuo tempo libero, che cosa ti piace fare?

Tempo libero? Ne ho davvero poco. In ogni caso, posso dire che amo il mare e mi piace andare in tutti i posti che ce l’hanno; quando ho tempo di fare una vacanza vado al mare. In generale, penso che sia davvero importante salvaguardare l’ambiente in generale. Per questo sono felice di essere stata al Nations Award di Taormina che, oltre a premiare il cinema italiano e internazionale, si impegna anche a favorire la salvaguardia e la tutela dell’ambiente. Quando mi capita di fare un’intervista, dico sempre che è importante impegnarsi in tal senso.

Un’altra tematica che mi sta a cuore è anche quella legata agli animali, all’adozione dei cani e dei gatti. Non mi piace chi li abbandona: gli animali si amano e basta. Non ci si dimentica di loro dopo anni, quando sono entrati a far parte della famiglia, per poi abbandonarli al proprio destino. Personalmente ho un cane, Jupiter, che amo tantissimo.

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione – Seguici su Instagram.