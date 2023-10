Terra amara: Zuleyha in ansia per la lettera anonima a Demir | Trama 28 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Terra amara di sabato 28 ottobre 2023

La lettera anonima di Fikret per il fratello viene intercettata da Sevda: vi sono elencate tutte le terribili azioni commesse da Adnan Yaman. Dopo aver letto la missiva, Zuleyha consiglia a Demir di calmarsi, ma lui intende trovare l’uomo che l’ha preso di mira e va da Fekeli per chiedergli un consiglio…

Saniye, Gaffur, Gulten e Nur intendono riportare la pace tra Fadik e Rasit. Nel frattempo Demir vuole fare una dichiarazione pubblica a mezzo stampa per denunciare le calunnie anonime mosse contro suo padre Adnan. Mujgan e Umit decidono di lasciar perdere i loro dissapori lavorativi e cenano insieme, iniziando così un’amicizia. Rientrando a casa, Umit trova Fikret al buio e ubriaco; l’uomo racconta a Umit del sabotaggio al caseificio Yaman e di quello che è accaduto con Fekeli. Sevda e Zuleyha apprendono con ansia dal giornale il comunicato di Demir. Zuleyha teme la reazione del marito e prova a farlo ragionare. Fekeli trova Fikret fuori controllo e cerca di aiutarlo.

Zuleyha chiede a Saniye di svolgere indagini sulla lettera anonima in cui si parla di un figlio illegittimo di Adnan Yaman. Si riesce così a risalire a Sesma, una ex dipendente della tenuta che Zuleyha e Sevda vanno a trovare e che svela loro di come una sera Adnan avesse cacciato una donna che gli chiedeva sostegno per suo figlio. Sevda si rende conto a quel punto che il bambino in questione era il figlio illegittimo di Adnan Yaman…