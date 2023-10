Un posto al sole: Roberto teme le conseguenze con Lara | Trama 10 e 11 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda martedì 10 e mercoledì 11 ottobre 2023

Martedì 10 e mercoledì 11 ottobre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un grande timore, una nuova convivenza e un ragazzino in versione “cupido”…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Marina sa che Ida le ha salvato la vita e cerca di starle sempre più vicina. Lara sta tentando di fermare Roberto prima di scappare, ma Roberto è sempre un passo avanti! Avendo ben compreso i dubbi di Mariella, Silvia prende una decisione su Giancarlo, che avrà una ripercussione su Otello. Michele vive una giornata complicata in radio e ciò favorisce Nunzio, che così risolverà inaspettatamente un problema non da poco…

Dopo aver preso una non facile decisione su Lara, Roberto ora teme per le eventuali conseguenze. Silvia e Giancarlo affrontano (anche in modo buffo) la convivenza con Otello, Filippo e Michele non sono molto d’accordo sulla linea editoriale della radio. Intenzionato a rimettere in pista il padre da un punto di vista sentimentale, Jimmy chiede di trascorrere più tempo con Micaela. Seguici su Instagram.