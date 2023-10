Un posto al sole: Viola e Damiano, nuovo incontro | Trama 13 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda venerdì 13 ottobre 2023

Venerdì 13 ottobre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un nuovo incontro, dei sospetti e un tentativo di entrare in confidenza…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Viola e Damiano non hanno più interagito tra loro, ma ora vedremo tra i due un nuovo incontro che chiarirà una volta per tutte ciò che c’è tra loro. Giulia inizia a sospettare che Luca le stia nascondendo qualcosa di complicato e prova a capire quello che succede. Bice parla di nuovo con Alberto riguardo alla causa di separazione. Guido vede nuovamente Gerry intento a mangiare troppo e prova ancora ad entrare in contatto con lui. Seguici su Instagram.