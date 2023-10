Un posto al sole: Viola sempre più sotto pressione per Damiano | Trama 16 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda lunedì 16 ottobre 2023

Lunedì 16 ottobre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone delle ingerenze da evitare, una donna in difficoltà e un’altra non così innamorata…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Dopo la fine della loro storia, Clara (Imma Pirone) cerca di evitare le ingerenze di Eduardo (Fiorenzo Madonna) che, però, le ronza sempre intorno. Non riuscendo più a nascondere i sentimenti per Damiano (Luigi Miele), Viola (Ilenia Lazzarin) è sempre più in difficoltà. Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi) riesce a fare breccia in Otello (Lucio Allocca), ma Silvia (Luisa Amatucci) non sembra la persona più innamorata del mondo. Seguici su Instagram.