Un posto al sole: Marina non molla, vuole distruggere Lara | Trama 23 ottobre 2023

Stanca della sua vita noiosa e al tempo stesso indispettita al pensiero che Niko sia uscito con un’altra, Manuela intende fare un grosso cambiamento alla sua vita. Marina vuole andare fino in fondo con Lara. Grazie a Filippo, Roberto capirà quanto sia cambiato. Michele cerca di mettere in pratica i suggerimenti di Filippo sul tono da mantenere in radio con il pubblico, ma un ascoltatore troppo veemente potrebbe metterlo a dura prova… Seguici su Instagram.