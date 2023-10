Un posto al sole: Ida tenta di fuggire col bambino | Trama 5 ottobre 2023

Anticipazioni puntata di Un posto al sole in onda giovedì 5 ottobre 2023

Giovedì 5 ottobre 2023, su Rai 3, Un posto al sole ci propone un tentativo di fuga, una richiesta di scuse e un pensiero al passato…

Vediamo dunque cosa accadrà a Upas:

Spinta da Lara (Chiara Conti), Ida (Marta Anna Borucinska) si fida sempre meno di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) e prova a scappare con Tommaso. Marina tenta allora di conquistare la fiducia della donna riportando alla sua memoria uno straziante ricordo. Nunzio (Vladimir Randazzo), dopo una nuova notte brava, decide di parlare con Rossella (Giorgia Gianetiempo) per chiederle scusa. Nel rendersi conto di come Bice parla del figlio Gerry, Guido (Germano Bellavia) rivive il suo non facile passato e Mariella (Antonella Prisco) non ne coglie lo stato d'animo...