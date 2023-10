Un posto al sole, anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2023

Dopo la fine della loro relazione, Clara cerca di sottrarsi all’ingerenza di Eduardo che, però, non sembra disposto ad assecondarla. Incapace di soffocare i sentimenti per Damiano, Viola appare sempre più sotto pressione. Giancarlo riesce a conquistare Otello, ma Silvia non sembra la persona più innamorata del mondo.

Viola fa fatica a trovare un equilibrio nel suo ménage familiare. Scosso da quello che è successo tra lui e Clara, Eduardo diventa intrattabile anche con i suoi. Per via delle proteste di Ferri e dello zelo di Otello, Raffaele potrebbe trovare una brutta sorpresa al suo ritorno.

Viola si confida con Diego, ammettendo la sua grande confusione emotiva. Damiano fa un ulteriore passo nella sua opera di convincimento: riuscirà a portare Eduardo dalla propria parte? Ida torna a casa, accolta da Roberto e Marina, mentre Lara potrebbe avere ancora delle carte da giocare. Guido e Mariella trovano finalmente il coraggio di parlare a Bice del modo in cui tratta suo figlio Gerry, ma la reazione della donna non è quella che si aspettavano.

La strana richiesta di Lara di vedere Tommy spingerà Ferri e Marina a riflettere sulle reali intenzioni della donna e a domandarsi cosa stia tramando. Damiano, facendo appello alla loro vecchia amicizia, cerca di convincere Eduardo a rinunciare alla vita criminale, Mariella e Guido si troveranno a gestire una difficile situazione a casa con Gerry “terzo incomodo”.

Roberto è sempre più preoccupato che Lara possa togliergli Tommaso, Marina sembra disposta a tutto pur di uscire dall’incubo in cui sono piombati. Tra gli straordinari sul lavoro e le uscite con Diana, Nunzio sembra tirare un po’ troppo la corda. Rossella, intanto, decide di confrontarsi con lui sul menù per il suo matrimonio. L’arrivo di Speranza a casa di Guido e Mariella sembra finalmente risvegliare in Gerry un nuovo interesse oltre al cibo. Seguici su Instagram.