Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 28 ottobre 2023

Anticipazioni settimanali puntate Un posto al sole da lunedì 23 a venerdì 27 ottobre 2023

Stufa che la sua vita sia ridotta a studio, casa e baby-sitting e soprattutto ferita nel venire a sapere che Niko sia uscito con un’altra ragazza, Manuela decide di cambiare definitivamente rotta alla sua vita. Marina sembra decisa a perseguire il suo folle proposito. Grazie a Filippo, Ferri si renderà conto di quanto sia cambiato. Michele accoglie i suggerimenti di Filippo sul tono da avere in radio con il pubblico, ma l’intervento troppo accalorato di un radioascoltatore lo metterà a dura prova.

Proprio mentre Viola matura l’idea di parlare con Eugenio per vivere la storia con Damiano alla luce del sole, e l’uomo fa la sua finta soffiata per incastrare il clan, un grosso pericolo potrebbe incombere su di lui. Dopo essere stata con Costabile, Manuela sembra aver superato il suo blocco emotivo: Costabile riuscirà a farle dimenticare Niko? Ancora una volta, Michele e Filippo si scontrano sulla gestione del programma radiofonico.

Luca troverà finalmente il coraggio di parlare a Giulia della propria malattia? Rosa realizza di essere definitivamente fuori dalla sua vita, Damiano, ignaro delle crescenti tensioni tra Eduardo e Tony e dei sospetti di quest’ultimo sulla sua affidabilità, sogna di vivere presto alla luce del sole il suo amore con Viola. Non rassegnandosi alla propria età, Otello vuole andare a Indica in moto: Raffaele e Renato riusciranno a farlo desistere?

Preoccupato all idea di perdere Tommaso, Roberto cerca di convincere Marina a cambiare le sue intenzioni. Dopo aver affidato alle pagine del suo diario il compito di rivelare a Giulia della sua malattia, Luca, in crisi, teme di poter diventare un peso per lei. Raffaele e Renato sembrano aver escogitato un piano perfetto per impedire ad Otello di partire in moto per Indica.

Marina è costretta a cedere alle condizioni di Lara e la Martinelli sembra ancora una volta uscirne vittoriosa, ma una nuova scoperta all'orizzonte potrebbe scombinare i suoi piani per sempre. Rossella scopre rammaricata che nessuno della famiglia Crovi parteciperà al suo matrimonio. Massaro dovrà confrontarsi con le condizioni vessatorie imposte da Bice per la loro separazione.